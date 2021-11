https://fr.sputniknews.com/20211125/le-professeur-qui-a-qualifie-ses-etudiants-de-quasi-debiles-menace-de-mort-1053663232.html

Le professeur qui a qualifié ses étudiants de "quasi-débiles" menacé de mort

Le professeur qui a qualifié ses étudiants de "quasi-débiles" menacé de mort

Après la fuite d’un mail interne dans lequel un professeur de l’Université de Bretagne occidentale (UBO) traitait ses étudiants de "quasi-débiles", il a reçu... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25T16:33+0100

2021-11-25T16:33+0100

2021-11-25T16:33+0100

france

enseignement

examen

université

étudiants

fraude

menace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103902/01/1039020196_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_aa86f4e43c6caf2b6da4ba748162f2e8.jpg

Erwan Le Cornec, maître de conférences en droit à l’Université de Bretagne occidentale (UBO), a critiqué ses étudiants dans un mail interne la semaine dernière, mais suite à sa divulgation il a reçu de menaces.À l’origine du scandale, le terme de "quasi-débiles" pour désigner ses propres élèves."L’UBO, non seulement devient une université de seconde zone, mais va aussi devenir un repaire de lycéens qui, après avoir obtenu le bac Covid automatiquement en 2019 et quasi automatiquement en 2020 (chouette auditorat, de quasi-débiles pour certains qui ne savent pas comprendre le sens d’un texte simple et ânonnent en lisant), peuvent se dire: ‘‘On aura toujours l’UBO au cas où on ne serait pas pris ailleurs; on n’aura pas besoin de beaucoup travailler parce que les CM sont allégés; et en plus on pourra tricher si d’aventure des examens en distanciel sont organisés’’", indiquait le mail en question.D’après l’enseignant, la fuite pourrait avoir été organisée par des collègues "mal intentionnés". Il précise toutefois avoir reçu "beaucoup de soutien de collègues, d’universitaires mais plus encore de professeurs de lycée" suite à la médiatisation de l’histoire.Fraude des étudiantsLe professeur contre-attaque en déclarant avoir découvert une "fraude massive des examens en distanciel" en février 2021. Il assure trouver "des éléments parfaitement probants" et à l’intention de saisir les autorités judiciaires. Plusieurs dizaines de jeunes seraient concernés, selon lui."Que ces gamins-là s’inscrivent en CAP"Erwan Le Cornec réitère ses critiques envers le niveau universitaire en général: "À l’université, le niveau est hélas devenu catastrophique. J’ai 25 ans de service public et je constate qu’il n’a fait que se dégrader".Il incite même les jeunes "qui ont accumulé les insuffisances tout au long de leur circuit scolaire" à éviter l’université: "On a aujourd’hui besoin de boulangers, de plombiers, de tapissiers, de plaquistes, de charpentiers, de couvreurs, de peintres en bâtiment… Que ces gamins-là, au lieu d’être induits en erreur et encouragés à s’inscrire à l’université, s’inscrivent en CAP ou trouvent des contrats d’apprentissage".FraudesCe n’est pas la première fois que les professeurs dénoncent les fraudes dues à l’enseignement à distance. Déjà en juin 2020, Vincent Brugidou professeur de l’université de Lille, évoquait ce problème dans une tribune dans Le Figaro étudiant, en incitant à sanctionner les tricheurs."Accepterions-nous de monter dans un Airbus, contrôlé par un de mes étudiants, qui aurait eu son diplôme de technicien en mesures physiques de cette manière?", s’étonnait-il.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

enseignement, examen, université, étudiants, fraude, menace