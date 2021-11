https://fr.sputniknews.com/20211125/racisme-systemique-et-xenophobie-y-a-t-il-un-lien-avec-le-passe-colonial-1053659959.html

Racisme systémique et xénophobie: y a-t-il un lien avec le passé colonial?

Racisme systémique et xénophobie: y a-t-il un lien avec le passé colonial?

À l’occasion de la sortie de son livre "Réflexions sur le racisme systémique et l’exception coloniale", Youssef Girard, historien de la colonisation et du... 25.11.2021, Sputnik France

2021-11-25T22:08+0100

2021-11-25T22:08+0100

2021-11-25T22:08+0100

france

racisme

colonialisme

xénophobie

antiracisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104394/36/1043943656_0:372:2048:1524_1920x0_80_0_0_4a329acc106d64acbb70ecffae098273.jpg

Dans un livre à paraître bientôt aux éditions Héritage sous le titre: "Réflexions sur le racisme systémique et l’exception coloniale", le docteur Youssef Girard, historien français spécialiste du mouvement national algérien et de la colonisation, s’attaque à l’épineuse question "du racisme systémique en France". Pour ce faire, il plonge dans les racines coloniales du racisme afin de montrer les continuités existantes dans le discours et dans les pratiques entre la période coloniale et la période postcoloniale.Le chercheur a choisi deux fils conducteurs pour son analyse de ce phénomène. Le premier consiste à essayer de comprendre comment, plus de 50 ans après les indépendances, une gestion coloniale des populations non-blanches, de leurs cultures et des espaces dans lesquels elles vivent perdure en France? Le second, quant à lui, est porté sur la compréhension de comment l’exception coloniale se redéfinit afin de préserver un ordre social inégalitaire marqué "par l’hégémonie blanche"?"Dans la continuité de l’histoire coloniale""Les rapports des autorités françaises avec l’islam et les musulmans vivant dans l’Hexagone, qu’ils soient Français ou étrangers, s’inscrivent dans la continuité de l’histoire coloniale de la France, particulièrement celle de la colonisation de l’Algérie", affirme-t-il.Et d’ajouter qu’"en France, les pratiques coloniales persistèrent en redéfinissant l’exception prévalant dans la gestion de l’immigration coloniale, notamment algérienne, vis-à-vis de l’immigration postcoloniale puis des héritiers de cette immigration".Par quels mécanismes?Après l’accession des peuples colonisés à l’indépendance, les pratiques coloniales, qui avaient façonné l’action de l’État français, avaient évolué aussi bien sur le plan international que national. Par exemple, à l’international par la mise en place de mécanismes de domination néocoloniaux, souvent dénoncés sous le terme de "Françafrique".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Entretien avec Youssef Girard, historien de la Guerre d'Algérie, spécialiste du Mouvement national algérien Entretien avec Youssef Girard, historien de la Guerre d'Algérie, spécialiste du Mouvement national algérien 2021-11-25T22:08+0100 true PT32M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

racisme, colonialisme, xénophobie, antiracisme, видео