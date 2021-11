https://fr.sputniknews.com/20211126/can-2021-au-cameroun-un-ultimatum-de-la-federation-africaine-enflamme-lopinion-1053682428.html

CAN 2021 au Cameroun: un ultimatum de la Fédération africaine enflamme l’opinion

Dans une lettre adressée au Cameroun, la CAF menace de délocaliser le match d’ouverture de la CAN 2021 si le stade d’Olembe n’est pas prêt à la date du 30... 26.11.2021, Sputnik France

S’il est désormais acté que le Cameroun organisera la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2021), du 9 janvier au 6 février 2022, après un échec en 2019, dû aux retards accusés dans l’exécution des travaux, le pays doit encore relever de nombreux défis pour en assurer la réussite. Au rang des gros challenges, le stade d’Olembe à Yaoundé, 60.000 places, le plus grand du pays, prévu pour abriter la cérémonie d’ouverture, toujours en construction et au centre de toutes les controverses. D’ailleurs, dans une correspondance adressée au Cameroun le 17 novembre 2021 et qui vient de faire irruption sur les réseaux sociaux, la Confédération africaine de football (CAF) menace de délocaliser le match d’ouverture de la CAN 2021 si le stade d’Olembe n’est pas prêt le 30 novembre 2021.Dans sa lettre, Véron Mosengo-Omba, le secrétaire général de la CAF, constate que "l’état d’avancement des extérieurs du stade d’Olembé, dont la livraison est promise pour le 30 novembre 2021 [date annoncée par les autorités camerounaises, ndlr], semble sans progrès" depuis sa "dernière visite datant du 22 octobre".Un chantier sans fin?Dans l’opinion au Cameroun et sur la Toile, cette mise en garde a relancé le débat autour de ce stade toujours en construction depuis une décennie déjà, et objet de toutes les controverses au sujet de la durée des travaux et des coûts engendrés. Si les autorités ont toujours rassuré sur l’état d’avancement des travaux, la sortie de la CAF sonne pour beaucoup comme la fin d’une communication mensongère soigneusement entretenue depuis le début.En effet, les travaux du complexe sportif d’Olembe ont été engagés fin 2009. L’infrastructure aurait dû être livrée trois ans plus tard, mais en 2018 les travaux n’étaient toujours pas achevés alors que le Cameroun devait accueillir la CAN 2019. En plus du stade de 60.000 places, le complexe sportif d’Olembe doit comporter un hôtel de 70 chambres, une piscine olympique, un gymnase, des courts de tennis, de basketball, de handball et de volleyball.Yaoundé se veut rassurantDu côté des officiels de Yaoundé, l’on rassure toujours quant à la livraison des travaux dans les délais. Répondant au courrier du secrétaire général de la CAF, Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports dans une lettre signée du 23 novembre, a réitéré que l’infrastructure sera livrée le 30 novembre. Pour Yaoundé, la délocalisation du match d’ouverture n’est pas à l’ordre du jour.Pour rappel, le stade d’Olembé accueillera les équipes de la poule A pendant la CAN 2021. C’est également ce même stade qui a été retenu pour les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que le match d’ouverture et la finale de cette compétition. Cinq fois champion d'Afrique, le Cameroun n'a organisé la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations qu'une seule fois, en 1972. Malgré ses prouesses sur le continent et dans le monde, le pays des Lions indomptables a longtemps accusé de gros retards au niveau des infrastructures sportives. Un retard qu’il tente de rattraper depuis quelques années, pour enfin offrir à une compétition de cette envergure le cadre qu’elle mérite aux yeux de ce peuple passionné de football. En 2018, face aux retards pris dans les travaux de construction des infrastructures, la CAF avait retiré au Cameroun l’organisation de la CAN 2019 au profit de l’Égypte. À quelques semaines de la compétition, beaucoup de Camerounais espèrent profiter au maximum de cette grande fête du football africain.

