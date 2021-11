Plus de 60 millions d’euros: la Moldavie trouve l’argent pour payer sa dette pour le gaz

https://fr.sputniknews.com/20211126/plus-de-60-millions-deuros-la-moldavie-trouve-largent-pour-payer-sa-dette-pour-le-gaz-1053683894.html

Après que le géant gazier russe Gazprom a accordé à la Moldavie deux jours supplémentaires pour rembourser sa dette, le pays a débloqué 66 millions d’euros... 26.11.2021, Sputnik France

L’entreprise de distribution de gaz moldave Moldovagaz s’est acquittée de sa dette de 74 millions de dollars (environ 66 millions d’euros) devant le géant russe Gazprom, a fait savoir ce 26 novembre le service de presse de l’entreprise moldave.En début de semaine, Gazprom a informé Chisinau qu'il cesserait ses livraisons dans les 48 heures en cas de non-paiement. Le délai expirant le 24 novembre au soir, la Moldavie a sollicité dans la journée un report jusqu'au 26. Une faveur que Gazprom lui a accordée.Sur demande du gouvernement, le parlement moldave a approuvé d'urgence les amendements au budget pour 2021 afin de débloquer l’argent nécessaire. Jeudi soir, la Présidente Maia Sandu a signé le décret approprié.Le 29 octobre, Gazprom et Moldovagaz ont prorogé de cinq ans le contrat gazier, à partir du 1er novembre. Gazprom a déclaré que, compte tenu de la situation, il a été décidé de signer le contrat pratiquement aux dispositions de la Moldavie, mais à condition que les factures soient payées en temps opportun."Un compromis prévisible"Pour Youri Rykov, chef de secteur au département énergétique de l'Institut de l'énergie et des finances, la dette de Moldovagaz s'est formée pour des raisons "ordinaires".La prolongation du contrat avec Gazprom a été pour la Moldavie la décision la plus logique et la plus avantageuse, selon lui.Explications de la MoldavieMoldovagaz avait précédemment déclaré sur son site que l’écart entre les paiements et les quantités de gaz consommées était dû à une révision tardive des tarifs, régulés en Moldavie par une agence spéciale.La société avait expliqué qu’elle n’avait pas pu remplir à temps ses obligations envers Gazprom en raison d’un manque de fonds en octobre à la suite d’une montée en flèche du prix d’achat du gaz. Le coût du millier de mètres cubes a augmenté pour passer de 126,70 dollars (environ 112,6 euros) au premier trimestre de l’année à 800,62 dollars (711,7 euros) en octobre, alors que le tarif en vigueur à partir du 3 novembre 2020 s’oriente sur un prix d'achat annuel moyen de 148,61 dollars (132,1 euros) pour le millier de mètres cubes.

