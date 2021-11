https://fr.sputniknews.com/20211126/un-policier-blesse-des-journalistes-vises-par-balles-en-martinique-1053671335.html

Un policier blessé, des journalistes visés par balles en Martinique

Un policier blessé, des journalistes visés par balles en Martinique

En proie à une crise majeure, la Martinique a connu une autre nuit de violences urbaines sur fond de la contestation de l’obligation vaccinale accompagnée d’une grève générale.Plusieurs incidents sont à signaler. Un policier a été blessé au bras par des tirs à Fort-de-France ce vendredi, selon l’AFP relayant des propos de la police.Agression de journalistesDans la nuit de jeudi à vendredi, quatre journalistes, dont un photographe de l'AFP et des reporters de BFM TV, ont été visés par des coups de feu à Fort-de-France.Des hommes à moto ont tiré sur ces professionnels en train de filmer et de prendre des photos à bonne distance d'un barrage en feu, d’après l’AFP. Ils n'ont pas été blessés.Tirs "totalement inacceptables"Intervenant ce 26 novembre sur BFM TV, le porte-parole du gouvernement a dénoncé ces tirs "totalement inacceptables".Selon Gérald Darmanin, 10 personnes ont été interpellées dans la nuit de jeudi à vendredi. "Plusieurs policiers et gendarmes ont été blessés. Je leur apporte mon entier soutien. Tout est mis en œuvre pour retrouver les responsables", a-t-il indiqué sur Twitter concernant les tensions en Martinique mais également en Guadeloupe.Couvre-feu instauréEn raison de la crise sociale la préfecture de la Martinique a instauré le 25 novembre un couvre-feu de 19h à 5h. Selon le préfet Stanislas Cazelles, 11 personnes ont été déjà interpellées, "plusieurs armes ont été saisies".Le mouvement de protestation a débuté le 15 novembre, après l’appel intersyndical à la grève générale pour dénoncer l’obligation vaccinale, les suspensions de soignants non vaccinés, mais également la hausse des prix des carburants et du coût de la vie. Plusieurs barrages routiers ont été érigés. D’après le portail local d’information RadioCocotier, certains individus à l’origine de ces barrages extorquent de l’argent aux automobilistes pour qu’ils puissent passer.Le 24 novembre les leaders syndicaux ont décidé de faire marche arrière et ont appelé à lever les blocages.Les conséquencesLes barrages ont fortement impacté le fonctionnement des hôpitaux et écoles.Ce vendredi 26 novembre l’accueil des élèves dans les écoles sera suspendu, selon la préfecture.Pour calmer la situation, Jean Castex a annoncé le 22 novembre la création d'une "instance de dialogue" afin de "convaincre et d'accompagner individuellement" les professionnels concernés par l'obligation vaccinale. Olivier Véran a également évoqué son intention de trouver "une solution" aux personnes suspendues "parce qu'elles ne sont pas en conformité avec cette obligation vaccinale"..

