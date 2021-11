https://fr.sputniknews.com/20211127/la-turquie-suspend-les-voyages-en-provenance-de-cinq-pays-dafrique-australe-1053697190.html

La Turquie suspend les voyages en provenance de cinq pays d'Afrique australe

La Turquie suspend les voyages en provenance de cinq pays d'Afrique australe

La Turquie a suspendu, vendredi, tous les voyages en provenance du Botswana, de l'Afrique du Sud, du Mozambique, de la Namibie et du Zimbabwe, en raison du... 27.11.2021, Sputnik France

2021-11-27T18:29+0100

2021-11-27T18:29+0100

2021-11-27T18:32+0100

covid-19

turquie

afrique

afrique du sud

covid-19

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045363474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16190216cebc630418e3da5115d0e9ad.jpg

"En raison du nombre croissant de cas causés par le variant Omicron, les voyages en provenance du Botswana, de l'Afrique du Sud, du Mozambique, de la Namibie et du Zimbabwe vers notre pays par toutes nos frontières terrestres, aériennes, maritimes et ferroviaires ne seront plus autorisés à partir de ce soir", a-t-il indiqué dans un communiqué partagé sur Twitter.Un cas du variant Omicron a été détecté en Belgique vendredi, laissant craindre une accélération de sa propagation.

turquie

afrique

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

turquie, afrique, afrique du sud, covid-19, variant omicron du covid-19