https://fr.sputniknews.com/20211127/le-variant-omicron-deja-detecte-en-belgique-pourrait-etre-aussi-en-france-selon-un-virologue-1053690253.html

Le variant Omicron déjà détecté en Belgique pourrait être aussi en France, selon un virologue

Le variant Omicron déjà détecté en Belgique pourrait être aussi en France, selon un virologue

Détecté initialement en Afrique du Sud et dont le risque de propagation en Europe est qualifié d’"élevé à très élevé" par l’agence de santé de l’UE, le variant... 27.11.2021, Sputnik France

2021-11-27T09:51+0100

2021-11-27T09:51+0100

2021-11-27T10:00+0100

covid-19

france

vaccin

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1045414385_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a7f1dea43c6dee4d99a43482cc34e835.jpg

L'arrivée d'un nouveau variant du Covid-19, baptisé Omicron, a été officiellement annoncée par l’Institut national sud-africain des maladies transmissibles le 25 novembre. Il compte déjà 22 cas positifs recensés.Cette nouvelle souche a été également identifiée au Malawi, en Israël, à Hong Kong, mais aussi en Belgique. "Il s’agit de quelqu’un qui venait de l’étranger. Qui a été testé positivement le 22 novembre. Qui n’était pas vacciné", a déclaré le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, lors d’une conférence de presse.D’après Vincent Enouf, directeur adjoint du centre de référence des virus respiratoires de l’Institut Pasteur, il est fort probable qu’il y ait déjà des personnes infectées avec dans l’Hexagone.Il tâche cependant de ne pas attiser le sentiment d’inquiétude éveillé par ce variant classé déjà de "préoccupant" par l’Organisation mondiale de la santé. Il avance que la couverture vaccinale en France s'avère beaucoup plus importante qu’en Afrique du Sud où elle est de 20 à 30%.Un variant qui pourrait diminuer l’efficacité des vaccinsLe virologue signale cependant que l’Omicron a des mutations qui "pourraient lui permettre de mieux diffuser, de mieux se fixer à nos cellules et de mieux nous infecter".Son point de vue est partagé par l’Agence britannique de sécurité sanitaire selon laquelle ce variant, qui comprend un grand nombre de mutations de la protéine de pointe, pourrait "modifier le comportement du virus vis-à-vis des vaccins" et qu’une "enquête plus approfondie est nécessaire".De nouveaux vaccins seraient nécessairesLa France, à l’instar de plusieurs autres pays, a déjà suspendu les arrivées en provenance de sept pays d’Afrique australe, dont l’Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et l'Eswatini. Le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé que cette mesure serait appliquée "pour une durée minimale de 48 heures".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

france, vaccin, variant omicron du covid-19