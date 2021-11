https://fr.sputniknews.com/20211127/nouvelle-nuit-de-violences-en-martinique-neuf-interpellations-1053697902.html

Nouvelle nuit de violences en Martinique, neuf interpellations

Neuf personnes ont été interpellées samedi à l'issue d'une "nouvelle nuit d'émeutes" en Martinique, pendant laquelle quatre gendarmes ont été blessés... 27.11.2021, Sputnik France

Des policiers ont également été pris pour cibles et des véhicules en feu ont été projetés sur les forces de l’ordre sur des ronds-points, a déclaré le parquet dans un communiqué.Il n'y a pas eu de blessés dans la population du département d'outre-mer où la contestation contre l'obligation vaccinale pour les soignants a débuté lundi.De nombreuses barricades ont été dressées et un bureau de poste a été attaqué à la pelleteuse, a ajouté le parquet.Un couvre-feu a été instauré dans l'île "jusqu'au retour au calme", ainsi qu'en Guadeloupe où les manifestations contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale ont également donné lieu à des violences.Le ministère de la Santé a annoncé vendredi la décision du gouvernement de repousser au 31 décembre "la finalisation de la mise en œuvre de l'obligation vaccinale" pour les soignants et pompiers en Martinique et en Guadeloupe, dans l'espoir d'instaurer un dialogue avec les opposants à une telle mesure.

