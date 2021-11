https://fr.sputniknews.com/20211127/variant-omicron-deux-cas-detectes-au-royaume-uni-1053695833.html

Variant Omicron: deux cas détectés au Royaume-Uni

Variant Omicron: deux cas détectés au Royaume-Uni

Deux cas du variant Omicron du coronavirus ont été détectés au Royaume-Uni, a déclaré, samedi, le ministre de la Santé britannique, Sajid Javid, précisant... 27.11.2021, Sputnik France

2021-11-27T16:13+0100

2021-11-27T16:13+0100

2021-11-27T16:42+0100

covid-19

royaume-uni

coronavirus sars-cov-2

souche de coronavirus

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1045795579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b1a5407675f428a57dcda98f91ab776.jpg

Il s'agit de cas liés et les personnes concernées s'isolent, a précisé le ministre, assurant que les autorités sanitaires ont agi "rapidement" et que "la recherche de cas contact se poursuit".Afin de surveiller l'évolution de la situation, le gouvernement britannique a notamment décidé de durcir à partir de 4h00 GMT dimanche ses conditions d'entrée sur le territoire pour les voyageurs provenant du Malawi, du Mozambique, de la Zambie et de l'Angola.Ceux qui reviennent de ces quatre pays se verront donc interdire l'entrée du Royaume-Uni à moins d'être résidents britanniques. Les personnes "revenues de ces quatre pays au cours des 10 derniers jours doivent s'isoler et subir un test PCR", précise le communiqué.Cela s'ajoute aux six autres pays -Afrique du Sud, Namibie, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe et Botswana- déjà placés par le gouvernement sur "liste rouge" depuis vendredi.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, coronavirus sars-cov-2, souche de coronavirus, variant omicron du covid-19