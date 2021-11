https://fr.sputniknews.com/20211128/conflit-arme-en-ethiopie-la-france-organise-levacuation-de-ses-ressortissants-1053702454.html

Conflit armé en Éthiopie: la France organise l’évacuation de ses ressortissants

Alors que les rebelles du Front populaire de libération du Tigré poursuivent leur avancée vers la capitale éthiopienne, la France a appelé ses ressortissants à... 28.11.2021, Sputnik France

2021-11-28

2021-11-28T12:51+0100

2021-11-28T12:51+0100

afrique

évacuation

conflit

éthiopie

L’offensive lancée fin octobre par les rebelles de la région éthiopienne du Tigré a poussé les capitales étrangères à appeler leurs ressortissants à quitter l’Éthiopie.Au vu de "l’évolution de la situation militaire", le 23 novembre l’ambassade de France à Addis-Abeba a envoyé un courriel aux membres de la communauté française en les appelant "à quitter le pays sans délai".Selon Europe 1, plus de 200 Français sont déjà partis cette semaine, mais il en reste encore un millier sur place.Évacuation par charter ce dimanche et si besoin mardiL’ambassade française à Addis-Abeba a annoncé sur son site qu’étant donné le nombre important de réservations tierces sur les vols commerciaux réguliers, le ministère des Affaires étrangères avait décidé d’affréter un vol charter spécial à l’intention des compatriotes et d’autres ressortissants européens.Ce vol d’Ethiopian Airlines décollera le 28 novembre de l’aéroport de la capitale à direction de Paris-Charles de Gaulle. Selon l’ambassade, il sera sans frais pour les ressortissants français et leurs ayants droit.Un deuxième charter est prévu si besoin pour mardi prochain.Un conflit envenimé fin octobreEn Éthiopie le conflit opposant depuis un an des rebelles du Front populaire de libération du Tigré (FPLT), dans le nord du pays, au pouvoir central d'Addis-Abeba s'aggrave.Le 27 octobre dernier, les rebelles ont lancé une importante offensive et ont pris plusieurs villes dans la région Amhara. Ils se rapprochent d’Addis-Abeba bien que le commandement du FPLT ait déclaré qu’occuper la capitale ne soit pas à l’ordre du jour. La situation peut cependant changer.Le commandement de l'Armée de libération oromo (OLA), un autre groupe rebelle, a déclaré que ses détachements allaient aussi avancer sur Addis-Abeba et l’encercler.

éthiopie

