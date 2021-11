https://fr.sputniknews.com/20211128/geste-inelegant-zemmour-dit-avoir-utilise-le-langage-que-comprend-son-interlocutrice-1053709099.html

Geste "inélégant": Zemmour dit avoir utilisé le langage que comprend son interlocutrice

Le candidat putatif à la présidentielle Éric Zemmour a reconnu un geste "fort inélégant" au lendemain d'un échange de doigts d'honneur avec une passante à Marseille qui a créé la polémique. Pour lui, "le temps était compté":"Toutefois, vous imiter était fort inélégant, j'en conviens bien volontiers", a également écrit l'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot sur Twitter, face aux nombreuses critiques après son geste et les doutes émis sur sa capacité à diriger le pays.Il s'agit d'une rare concession du probable candidat depuis le lancement de la pré-campagne à Toulon mi-septembre de l'essayiste, familier des polémiques.Après ce geste, Marine Le Pen l'a appelé à se rallier à sa candidature, estimant qu'il n'était pas en mesure de battre Emmanuel Macron à la présidentielle de 2022."De manière générale, la mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite", a-t-elle affirmé au Grand jury LCI-RTL-Le Figaro. Il "n'a pas l'air très à l'aise dans cet exercice", a-t-elle ajouté".Dans un sondage Ifop-Fiducial pour le Journal du dimanche et Sud Radio, Emmanuel Macron (stable, entre 25 et 28%) et Marine Le Pen (entre 19 et 20%) seraient toujours en tête si l'élection présidentielle avait lieu dimanche, alors que le candidat putatif Éric Zemmour perd deux à trois points en trois semaines (entre 14 et 15%).

