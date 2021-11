https://fr.sputniknews.com/20211128/intimidations-minables-des-anti-pass-tentent-a-nouveau-de-sapprocher-du-domicile-destrosi-1053708922.html

"Intimidations minables": des anti-pass tentent à nouveau de s’approcher du domicile d’Estrosi

"Intimidations minables": des anti-pass tentent à nouveau de s’approcher du domicile d’Estrosi

Le lieu de résidence du maire de Nice Christian Estrosi a été de nouveau ciblé par des protestataires manifestant contre le pass sanitaire et l’obligation... 28.11.2021, Sputnik France

En marge d’une énième protestation contre le pass sanitaire qui se déroulait à Nice samedi 27 novembre, des individus ont de nouveau tenté de s’approcher du domicile du maire Christian Estrosi.Sur sa page Twitter, l’édile a condamné les agissements des manifestants qu’il a qualifiés "d'intimidations minables".Pas une premièreLa permanence de l’élu avait déjà été ciblée par les anti-pass par le passé. Ainsi fin septembre, des individus ont déjà dévié du cortège pour se diriger vers le foyer du maire qui avait précédemment demandé à la préfecture des actions concernant les manifestations anti-pass sanitaire qui prennent, selon lui, "en otage des Niçoises et des Niçois ainsi que les commerçants":Les protestataires ont tenté de passer le barrage des policiers qui ont répliqué par des gaz lacrymogènes. Le maire a en réaction dénoncé la "sauvagerie de ceux qui prétendent défendre une juste cause" et assuré qu'il ne céderait "à aucune menace".Plus tôt dans la semaine, le véhicule personnel du maire de Briançon, Arnaud Murgia, a été incendié et "totalement brûlé" alors qu’il était garé devant chez lui. L’édile a dénoncé "une escalade de la violence extrême" qui dépasse "toutes les limites de l’acceptable".

