https://fr.sputniknews.com/20211129/la-militante-feministe-alice-coffin-justifie-lagression-dune-journaliste-de-droite-1053718181.html

La militante féministe Alice Coffin justifie l’agression d’une journaliste de droite

La militante féministe Alice Coffin justifie l’agression d’une journaliste de droite

Alice Coffin, militante féministe et élue EELV, dit qu’elle "légitime absolument la façon de s’opposer à la venue d’un candidat", soit d’Éric Zemmour... 29.11.2021, Sputnik France

2021-11-29T17:16+0100

2021-11-29T17:16+0100

2021-11-29T17:16+0100

france

france

journalistes

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1045858116_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_f2b4869fc1d1fb2c9714656f0fb5ec08.jpg

L’élue controversée d’Europe-Écologie-Les Verts (EELV) Alice Coffin a été invitée à s’expliquer sur l’absence de dénonciation de sa part de l’agression par des antifas d’une journaliste de Livre noir qui s’est déroulée à Marseille, en marge de la visite d’Éric Zemmour, comme l’a annoncé le média en question.Et de poursuivre:"Ce sont des gens que vous êtes en train de féliciter d'interdire Éric Zemmour de parler. Vous réalisez quand même la manière dont vous légitimez cette violence aujourd’hui?"La conseillère municipale écologiste à la mairie de Paris a répondu:"Non, frapper une journaliste et fracasser un restaurant, c’est cela qu’ils ont fait", l’a interrompue M.Lejeune.Avant les faits ayant eu lieu à Marseille et dénoncés par Livre noir, deux employés de ce média avaient porté plainte contre l'humoriste Yassine Belattar, l’accusant de les avoir retenus de force dans le théâtre de Dix Heures à Paris."Cela ne me dérange pas qu’il y ait des gens qui protestent contre la présence d’Éric Zemmour. Je ne sais pas si ce sont les choses les plus efficaces, cela fait partie d'une stratégie militante, moi j'en ai des différentes", a poursuivi Alice Coffin."Ce n'est pas bien de taper une journaliste"Par la suite, au cours de l’émission, interrogée pour savoir directement s’il était bien ou pas selon elle de taper une journaliste, de séquestrer des jeunes et de casser un restaurant, la militante a répondu:Or, concernant certaines formes de protestations contre Éric Zemmour, comme la dégradation du restaurant à Marseille survenue ce week-end après qu’il y avait déjeuné, Alice Coffin semble n’avoir rien contre.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, journalistes, eric zemmour