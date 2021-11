https://fr.sputniknews.com/20211129/pas-de-raison-de-paniquer-face-au-variant-omicron-selon-biden-1053723398.html

"Pas de raison de paniquer" face au variant Omicron, selon Biden

"Pas de raison de paniquer" face au variant Omicron, selon Biden

Joe Biden a estimé lundi qu'il n'y avait "pas de raison de paniquer" face à la propagation du nouveau variant Omicron du Covid-19, tout en appelant les... 29.11.2021, Sputnik France

"Il y a des raisons d'être préoccupés face à ce nouveau variant, mais pas de raison de paniquer", a rassuré le Président américain dans un discours depuis la Maison-Blanche.À l'approche des fêtes de fin d'année, il a appelé ses compatriotes à se faire vacciner et à faire vacciner leurs enfants, ou le cas échéant à recevoir leurs doses de rappel, ainsi qu'à porter un masque à l'intérieur.Le Président américain a estimé que "tôt ou tard" ce nouveau variant apparaîtrait également aux États-Unis, mais il n'a pas annoncé de mesures contraignantes supplémentaires dans l'immédiat, que ce soit aux frontières ou à l'intérieur du pays.Joe Biden a déclaré par ailleurs: "Si les gens sont vaccinés et portent un masque, il n'y a pas besoin de confinement".Interrogé sur une possible obligation vaccinale ou de se faire tester pour prendre des vols domestiques aux États-Unis, le Président démocrate a répondu: "À ce stade, ce n'est pas une recommandation" de la communauté scientifique.Joe Biden a ajouté qu'il présenterait "jeudi" une stratégie détaillée de lutte contre le Covid-19 pendant l'hiver, "pas avec des fermetures ou des confinements, mais en amplifiant la vaccination, les rappels, les tests".La liste des pays où Omicron est détecté ne cesse de s'allonger, notamment en Europe, après de premiers cas repérés en Afrique australe courant novembre, poussant de nombreux États à suspendre les voyages vers cette région et à instaurer des restrictions préventives.Le variant a déjà atteint le continent américain: le Canada a annoncé dimanche ses deux premiers cas.

