La Marine russe bientôt dotée de missiles hypersoniques

Les missiles hypersoniques Zircon, capables de voler à une vitesse de plus de 10.000 km/h, seront en dotation dans la Marine russe dès le début de l’année... 30.11.2021, Sputnik France

Au début de l’année prochaine, la Marine russe devrait recevoir le nouveau missile hypersonique Zircon, a annoncé Vladimir Poutine dans le cadre du forum d’investissements Russia Calling (La Russie appelle) organisé par le groupe VTB Kapital.Selon lui, le développement de telles armes par la Russie est une mesure forcée ayant pour but de contrer les agissements des pays occidentaux en la matière.M.Poutine a en outre souligné qu’en cas de déploiement en Ukraine de systèmes de missiles capables d’atteindre Moscou en quelques minutes, la Russie serait contrainte d’y opposer une réponse.Plusieurs tirs en novembreCourant novembre, la Marine russe a effectué plusieurs tirs d’essai du missile hypersonique 3M22 Zircon. Des engins ont été lancés depuis la frégate Amiral Gorchkov ainsi que depuis le sous-marin nucléaire Severodvinsk.La vitesse maximale du Zircon atteint Mach 9, soit plus de 10.000 km/h, à 20 kilomètres d’altitude. Sa portée est de 1.000 kilomètres et il est capable de détruire des cibles terrestres aussi bien que navales.Le missile est développé par le groupe de recherche et de production NPO Mashinostroyenia, qui fait partie du consortium Missiles tactiques (KTRV). En août dernier, le ministère russe de la Défense a signé un contrat avec le concepteur du Zircon pour la livraison de ces engins.

