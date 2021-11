https://fr.sputniknews.com/20211130/la-russie-commence-a-adapter-son-vaccin-spoutnik-v-au-variant-omicron-1053722453.html

La Russie commence à adapter son vaccin Spoutnik V au variant Omicron

La Russie commence à adapter son vaccin Spoutnik V au variant Omicron

2021-11-30

La Russie a annoncé avoir entamé le développement d’une nouvelle version de son vaccin anti-Covid Spoutnik V adaptée au variant Omicron. Les chercheurs sont... 30.11.2021, Sputnik France

Face à la propagation du variant Omicron du nouveau coronavirus, le centre de recherche Gamaleïa de Moscou a commencé à adapter ses vaccins Spoutnik V et Spoutnik Light, a annoncé le Fonds russe d’investissements directs (RFPI) qui finance les études.Le RFPI souligne que le Spoutnik V et le Spoutnik Light restent efficaces contre le variant Omicron et que leur adaptation est prévue par les protocoles de développement urgent de vaccins contre les souches inquiétantes.Pourtant, les chercheurs jugent peu probable le scénario dans lequel la préparation actuelle ne suffirait pas.Auparavant, les laboratoires américains Pfizer et Moderna avaient également annoncé leur intention de développer des versions adaptées au variant Omicron.Vaccin pour les moins de 12 ansDans le même temps, le centre Gamaleïa vient de déposer au ministère russe de la Santé des documents en vue de recevoir l’autorisation nécessaire à un essai du vaccin anti-Covid auprès d’enfants âgés de six à onze ans.Selon le directeur du centre, Alexandre Guintsbourg, la préparation destinée à cette tranche d’âge devrait être développée d’ici deux mois. Dans le même temps, la vaccination des adolescents âgés de 12 à 17 ans débutera en Russie fin décembre, a-t-il fait savoir.

