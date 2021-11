https://fr.sputniknews.com/20211130/la-situation-est-en-train-de-saggraver-veran-annonce-47000-cas-de-covid-en-24h-1053735557.html

"La situation est en train de s'aggraver": Véran annonce 47.000 cas de Covid en 24h

"La situation est en train de s'aggraver": Véran annonce 47.000 cas de Covid en 24h

Alors que le nombre de nouvelles contaminations s'établissait à plus de 30.000 depuis plusieurs jours, le ministre de la Santé constate ce 30 novembre

La France a enregistré "47.000 contaminations" au Covid-19 au cours des 24 dernières heures, soit 17.000 de plus qu'il y a une semaine, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale."La situation est en train de s'aggraver sur le front de l'épidémie", a souligné le ministre de la Santé.La moyenne du nombre de cas d'infection par jour dépasse les 30.000 et "si l'on suivait cette dynamique de +60% par semaine" pourrait être supérieure au pic de la troisième vague "d'ici à la fin de la semaine", a-t-il mis en garde.Un autre indicateur reprend son essor: les cas graves. En effet, 1.700 patients se trouvent dans les services de réanimation et de soins critiques.Premier cas d'OmicronPar conséquent, Olivier Véran a pointé la nécessité d’accélérer la vaccination et d’"amplifier la campagne de rappel", ainsi que "l'utilité du pass sanitaire".Ce qui est d’autant plus important face à la propagation du nouveau variant Omicron dont un cas a été identifié sur l'île de la Réunion: un patient qui a récemment séjourné au Mozambique.Selon le ministre, "d'autres cas pourraient être identifiés dans les heures à venir".Au sein de l'Union européenne, les autorités de Santé disent avoir enregistré une quarantaine de cas dus au variant Omicron.

