Pour Moscou, ses relations avec la Chine ont atteint un niveau sans précédent

Le rapprochemententre la Russie et la Chine, toutes les deux soumises à des "pressions politiques et économiques", a été l’un des sujets des pourparlers par vidéo des Premiers ministres russe et chinois, Mikhaïl Michoustine et Li Keqiang, qui ont eu lieu ce mardi 30 novembre.Constatant que "certains partenaires étrangers continuent de prendre des mesures hostiles" et d'"utiliser des techniques de concurrence déloyale", M.Michoustine a estimé que "la meilleure réponse" était d'unir les efforts pour "un développement commun sur les principes d'égalité, de confiance mutuelle et de respect".Des records économiques à établirLes échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont affiché une hausse de 31%, atteignant près de 110 milliards de dollars, a indiqué le Premier ministre. Sur trois ans, l’objectif est de porter le commerce bilatéral à 200 milliards de dollars.Qualifiant de "stratégique" les relations entre Moscou et Pékin, il a noté qu’elles ont atteint le "plus haut niveau de leur longue histoire et continuent à se développer".Coopération dans le domaine nucléaireLes deux pays coopèrent également dans le domaine nucléaire ce qui est particulièrement important dans le contexte de l'agenda climatique mondial, a poursuivi le Premier ministre russe. Des spécialistes de Rosatom participent à la construction des quatre réacteurs de conception russe lancée en mai 2021 par Vladimir Poutine et Xi Jinping."Des voisins inséparables"Cette année marque le 20e anniversaire de la signature du Traité de bon voisinage, de coopération et d’amitié sino-russe. Le 18 novembre, le Président russe a déclaré que la Russie et la Chine étendraient leur partenariat, dénonçant destentatives de "certains pays occidentaux" de creuser un fossé entre Moscou et Pékin. Il a promis que la Russie réagirait au côté de la Chine à ces actions en élargissant l'interaction dans la politique, l'économie et dans d'autres domaines.

