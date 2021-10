https://fr.sputniknews.com/20211017/crise-du-gaz-les-energies-renouvelables-ne-seraient-pas-la-cause-mais-un-declencheur-1052179053.html

Crise du gaz: les énergies renouvelables ne seraient pas la cause, mais "un déclencheur"?

Montrer du doigt les énergies renouvelables et les blâmer seules pour la crise du gaz qui touche actuellement l'Europe relève de "spéculations", estime le... 17.10.2021

Les énergies renouvelables (EnR), un épuisement des stocks ou d’autres raisons… les experts cherchent à établir ce qui provoqué la flambée des prix du gaz en Europe. Pour Alexeï Jikharev, directeur de l’Association russe pour le développement des énergies renouvelables, interrogé par Sputnik, les énergies renouvelables ne sont pas derrière l’actuelle crise, mais elles ont joué un rôle de déclencheur.Il a qualifié les tentatives de culpabiliser les énergies renouvelables dans ce contexte de "spéculations".Il importe de prévoir les éventuels échecs lors de la préparation du plan énergétique, souligne l’interlocuteur de Sputnik. Et si les énergies renouvelables ont accentué ce phénomène, le vrai problème se trouvait bien plus profondément dans le système.Et si les accusations portées contre les énergies renouvelables provoquaient un recul de leur développement? Ce n’est pas le cas, selon l’expert.Une autre question qui se pose est comment éviter une possible nouvelle crise énergique.Les secteurs européen et russe des EnR comparésPour le moment, le domaine des énergies renouvelables russes manque en compétence et en production par rapport à celui de l’Europe, estime M.Jikharev. Il rappelle notamment qu’en Allemagne, plus de 50% d’énergie vient des sources renouvelables, contre seulement 0,5% en Russie. Toutefois, la Russie montre d’énormes taux de croissance.De plus, ce rythme dé croissance pourrait se maintenir en Russie jusqu’à 2035 et le secteur pourrait tripler.Le manque d'experts est un autre facteur qui complique la situation pour la Russie. Il n’y a pas assez de spécialistes capables de construire les stations d’énergies renouvelables et d’assurer leur maintenance, note le directeur de l’Association.Pour remplir cette lacune, les autorités et les sociétés russes du secteur cherchent à conclure des partenariats avec des pays étrangers, dont la Chine. Alexeï Jikharev a précisé qu’à partir de l’année prochaine son Association ferait partie du Conseil mondial de l’énergie éolienne et qu’elle était déjà membre de l’association européenne de l’énergie solaire SolarPower Europe. En outre, la Russie vise à créer de nouvelles facultés dans les universités russes dédiées à former des spécialistes dans le domaine des EnR.Et les Européens, investissent-ils dans ce secteur en Russie?Alors que la Russie est au tout début de son chemin dans le domaine des énergies renouvelables, son marché pourrait intéresser les investisseurs. Deux entreprises européennes importantes sont déjà engagées dans des projets d’énergies renouvelables en Russie, dont Fortum et Enel, a confirmé le directeur de l’Association pour le développement des énergies.La question principale du futur développement des EnRIl estime que la crise actuelle en Europe est un autre facteur encourageant le stockage d'énergie.Et il ne faut pas oublier le terme "développement durable", ajoute le directeur de l’Association pour le développement des énergies renouvelables.

