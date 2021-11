https://fr.sputniknews.com/20211130/schiappa-sindigne-quune-journaliste-linterroge-sur-sa-tribune-pro-hulot-en-2018---video-1053734713.html

Schiappa s’indigne qu’une journaliste l’interroge sur sa tribune pro-Hulot en 2018 - vidéo

Après que les accusations d’agressions sexuelles contre Nicolas Hulot ont rebondi jeudi dernier, Marlène Schiappa s’est révoltée contre une question posée sur... 30.11.2021, Sputnik France

Au lendemain de la diffusion de l’enquête sur Nicolas Hulot, jeudi soir sur France 2, dans laquelle plusieurs femmes disent avoir été victimes de l’ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, de nombreux projecteurs ont été braqués sur Marlène Schiappa.Après que l’hebdomadaire Ebdo, qui n’existe plus aujourd’hui, avait publié en 2018 une enquête sur un viol qui aurait été commis par Nicolas Hulot en 1997, cette dernière avait publié une tribune dans le Journal du dimanche en son soutien.Dans cette tribune, alors secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes, elle avait affirmé que l’article était irresponsable et que la justice était rendue "dans les tribunaux, pas les médias".Schiappa ne voulait parler que d’un séminaire sur le séparatismeSon soutien à l’ex-ministre lui a été une nouvelle fois rappelé ce matin sur LCI.Marlène Schiappa a été mise en mauvaise posture lorsqu’Élizabeth Martichoux l’a interrogée dessus: "Si c’était à refaire, vous le referiez de la même façon?""Vous savez, on a dit qu’on venait pour parler du séminaire sur le séparatisme. [Pas de] Nicolas Hulot pour des faits qui se sont produits 30 ans avant que je le connaisse […]. C’est moi que l’on vient chercher ? Mais c’est une plaisanterie. […] On ne peut pas me reprocher d’avoir une réaction en 2018 pour des faits qui sont portés à notre connaissance publique en 2021", conclut Schiappa, irritée.Néanmoins sa réaction de l’époque avait été plus qu’éloquente.

