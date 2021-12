Coincé pendant six ans dans une grotte en Chine, ce chien a survécu – vidéo

https://fr.sputniknews.com/20211201/coince-pendant-six-ans-dans-une-grotte-en-chine-ce-chien-a-survecu--video-1053756231.html

Encore tout jeune, ce chien est tombé dans une grotte en Chine où il est resté coincé pendant six ans, mangeant ce que les habitants lui jetaient sans arriver... 01.12.2021, Sputnik France

Un chien qui a passé six ans dans une grotte profonde de 50 mètres, a été libéré en Chine le 28 novembre, relate le journal numérique chinois The Paper. Cette histoire s’est déroulée au Yunnan, une province du sud-ouest du pays.Les riverains ont entrepris une série de tentatives pour secourir le chiot qui n’était pas capable de sortir tout seul, relate le média local.Malgré de nombreux essais, les habitants n'ont pas pu l'aider en raison de la grande profondeur de la grotte et des particularités du relief. Pour soulager le sort du chien, ils lui jetaient de la nourriture. L'animal se désaltérait grâce à l’eau d'une source souterraine, précise le journal.C’est à partir du mois de novembre que les informations concernant le destin de ce pauvre canidé ont commencé à se propager sur Internet et les réseaux sociaux. Grâce à cela, des sauveteurs ont été envoyés sur place.Le sauvetage a duré deux semainesLes opérations ont commencé le 14 novembre et duré 14 jours. Elles ont été compliquées par le fait que l’animal a eu peur et s'est engouffré dans une petite fente où personne ne pouvait entrer.De plus, il a fallu attendre l'arrivée du matériel grâce auquel le chien a été sorti de la grotte. Il a ensuite été placé dans une cage pour être amené chez un vétérinaire. L’un des sauveteurs a été mordu par la bête effrayée, ajoute le journal.Le professionnel qui a examiné l'animal a assuré qu’il était en bonne santé.Quand les gens sauvent la vie des chiensLeschiens sauvent parfois la vie de leur maître ou d’autres humains, en tant que meilleurs amis de l’Homme. Mais parfois, ils se retrouvent dans des situations difficiles voire dangereuses et reçoivent de l’aide en retour.Le 19 février dernier, un labrador a été sauvé de la noyade dans le canal de Montiech, à Montauban, par des promeneurs et les forces de l’ordre, ont raconté les policiers du Tarn-et-Garonne. L'opération a été difficile, la rive étant très pentue et glissante. L’un des policiers s’est précipité pour aider. Les deux personnes sont parvenues à remonter le labrador "après plusieurs efforts intenses en raison du poids certain de l'animal".Une histoire similaire a eu lieu en Thaïlande le 6 décembre dernier, lorsqu’un chien errant a été secouru in extremis après s’être embourbé dans du goudron encore chaud pendant deux heures. Un passant, remarquant le malheureux, a ensuite contacté les services d’urgence qui ont réquisitionné une excavatrice pour extraire le canidé.Un autre chien a été sauvé à Moscou grâce à un automobiliste le 15 octobre 2020. Il l’a récupéré au milieu d’une voie du périphérique de la capitale russe. Après s’être arrêté, le jeune homme a appelé l’animal qui est venu prendre place dans sa voiture.

