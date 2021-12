https://fr.sputniknews.com/20211201/covid-19-a-lecole-le-gouvernement-cherche-t-il-linfection-massive-des-enfants-1053754093.html

Covid-19 à l’école: le gouvernement cherche-t-il "l’infection massive des enfants"?

Covid-19 à l’école: le gouvernement cherche-t-il "l’infection massive des enfants"?

Alors que le taux d'incidence explose chez les 6-10 ans, que le variant Omicron a fait son apparition, le gouvernement a décidé d'alléger le protocole dans les... 01.12.2021

Au micro de Sputnik, le collectif École et familles oubliées fait part de sa résignation face au choix gouvernemental de ne plus fermer les classes de primaires et maternelles en cas Covid-19 détecté. Dorénavant, "lorsqu’un élève est testé positif, tous les élèves de la classe sont testés à leur tour et seuls les camarades testés positifs restent à la maison", a indiqué Jean-Michel Blanquer. Fidèle à son leitmotiv, le ministre de l’Éducation a rappelé que "notre boussole reste la priorité d’une école ouverte".Une décision qui satisfait d’ailleurs certaines organisations, à l’image de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE). "Cela nous semble bizarre et surprenant de renvoyer à la maison des enfants qui ne sont pas malades, que ce soit pour le Covid ou une autre maladie. C’est aujourd’hui mieux pour les enfants. On s’est tous dit que le mieux pour les enfants, c’est de les avoir à l’école", a fait valoir sur BFMTVson représentant, Rodrigo Arenas.Des indicateurs dans le rouge chez les tout-petitsEn effet, le nombre de fermetures a explosé, entraînant de fait un casse-tête quant à la garde des enfants: le 25 novembre dernier, plus de 8.800 classes étaient closes, contre 4.100 une semaine auparavant. Une proportion somme toute logique au vu du taux d’incidence chez les plus jeunes.Au 26 novembre, pour la tranche d’âge des 6-10 ans, il était de 618 pour 100.000 habitants, contre 292 pour 100.000 en population générale. En outre, il convient aussi de rappeler que le nombre de dépistages a également fortement augmenté: près d’un enfant sur dix a été testé sur cette période, ce qui contribue à gonfler ces résultats.D’autant plus que le protocole expérimental, mené dans dix départements et visant à limiter le nombre de fermetures de classes, n’a pas forcément eu les résultats escomptés.Un protocole qui n’a pas fait ses preuvesDans les Landes par exemple, malgré cette expérimentation, 81 classes ont fermé. Un record, selon France bleu. Florence Comte, secrétaire et porte-parole du Syndicat des directrices et directeurs d’école (S2DÉ) et directrice d’école élémentaire à Puget-Ville, dans le Var, a indiqué sur France Info que le "bilan est négatif" dans son département. Notamment, car les cas positifs continuent d’exister et les classes… de fermer.Dans les faits, ce nouveau protocole permet à un élève testé négatif le jour même ou le lendemain de revenir à l’école. Or, comme le temps d’incubation peut atteindre plusieurs jours, il pourra suivre ses cours en étant potentiellement porteur du virus. Pour éviter cet écueil, le conseil scientifique et le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) a préconisé dans un avis datant du 13 septembre de procéder au dépistage systématique et de manière hebdomadaire de tous les enfants.Le groupement de parents vient donc à se demander si "la stratégie de Jean-Michel Blanquer n’est pas l’infection massive des enfants pour obtenir une prétendue immunité naturelle".École et familles oubliées pointe que si tel était le cas, cette stratégie serait condamnée par l’OMS, car contraire à l’éthique et dangereuse pour les enfants, notamment à cause de l’éventualité de Covid longs. Selon l’Office national de statistiques britannique, entre douze et seize semaines après l’infection, 3,2 % des enfants de 2 à 11 ans et 3 % des 12-16 ans ont toujours un des symptômes persistants, comme des maux de tête ou encore la perte du goût ou de l’odorat.Vers une vaccination des 5-11 ans?Par ailleurs, la circulation du virus pourrait favoriser l’émergence de nouveaux variants. Faudrait-il alors aller jusqu’à la vaccination des 5-11 ans? Rien n’est moins sûr. Ainsi, la Haute autorité de santé ne recommande d’ouvrir la vaccination qu’aux jeunes susceptibles de faire des formes graves de la maladie et ceux "vivant dans l’entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination et n’ayant pas pu être vaccinées".Pour les autres, la HAS "se prononcera ultérieurement sur la pertinence d’élargir cette vaccination après avoir auditionné les parties prenantes". Il faut dire que les enfants touchés par la maladie ont en effet moins de risque de faire des formes graves. Un constat qui se traduit dans les chiffres: ils représentent moins de 1 % des patients hospitalisés et un nombre extrêmement faible de décès.Selon un sondage BVA pour RTLet Orange, publié en août, 63 % des parents étaient opposés à la vaccination de leurs enfants âgés de moins de 12 ans. "La contamination est donc une alternative facile pour ne pas traiter le problème épineux de la vaccination", ironise École et familles oubliées.Reste que le collectif concède que "la vaccination en soi peut ne pas être suffisante", il faut agir sur "la partie sécurisation des écoles", notamment avec les "purificateurs d’air et les capteurs de CO2".

