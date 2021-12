La Russie organise une troisième opération d’évacuation et d’aide en Afghanistan

https://fr.sputniknews.com/20211201/la-russie-organise-une-troisieme-operation-devacuation-et-daide-en-afghanistan-1053753816.html

La Russie a réalisé ce 1er décembre un troisième vol d’aide et d’évacuation d’Afghanistan, acheminant 36 tonnes de fret humanitaire et embarquant au retour... 01.12.2021, Sputnik France

Plusieurs avions russes ont acheminé de l’aide humanitaire en Afghanistan et ont embarqué au retour environ 200 personnes, a annoncé le ministère russe de la Défensece 1er décembre.Le ministère ajoute que les aéronefs effectueront un atterrissage au Tadjikistan et un autre au Kirghizistan en vue d’un ravitaillement en carburant.Hamid Karzaï remercie la RussieLes avions russes sont venus en Afghanistan pour une opération d’évacuation, avait déclaré plus tôt dans la journée la Défense russe, précisant qu’il s’agissait de 36 tonnes de fret humanitaire. Chaque appareil est doté d’équipements médicaux et transporte des équipes d’infirmiers et de médecins militaires. Tous les vols apportent médicaments et couvertures, ainsi que de la nourriture et de l'eau potable.L'ancien Président afghan Hamid Karzaï a remercié la Russie pour l’aide humanitaire accordée à son pays et pour l'accueil d’étudiants afghans dans des universités russes.Opérations d’évacuationLa troisième évacuation d’Afghanistan a été organisée sur consigne de Vladimir Poutine. Les deux opérations précédentes s’étaient tenues en août et novembre.Le 18 novembre, la Russie a annoncé l'évacuation d’Afghanistan, sur consigne de Vladimir Poutine, de 380 personnes -notamment de Russes, de Biélorusses, de Kirghizes, d’Arméniens et d’Ukrainiens. Le 25 août, des avions russes ont fait quitter l'Afghanistan à environ 400 autres ressortissants de Russie, de Biélorussie, du Kirghizistan, du Tadjikistan et d’Ouzbékistan.Sont évacués des Russes et des citoyens d’autres États qui souhaitent partir en raison d’une situation "très instable", avait précédemment expliqué le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.À la fin de l'été, dans le contexte du retrait du contingent américain, les talibans* se sont réemparés du pouvoir. Un mois plus tard, la dernière province rebelle du Panchir passait sous leur contrôle.Dans les premiers jours, Kaboul a été en proie à la panique et l'aéroport pris d’assaut par ceux qui voulaient quitter le pays. Lequel a plongé par la suite dans une crise humanitaire et économique. En septembre, les talibans* ont formé un gouvernement de transition composé de représentants de leur mouvement et de groupes amis. Certains membres de la nouvelle structure étaient déjà sous sanctions de l'Onu et des États-Unis.*Organisation terroriste interdite en Russie

