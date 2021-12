https://fr.sputniknews.com/20211201/les-usa-confirment-que-lalliance-aukus-a-ete-creee-contre-la-chine-1053751970.html

Les USA confirment que l’alliance AUKUS a été créée contre la Chine

En formant l’alliance militaire AUKUS, avec le Royaume-Uni et l'Australie, les États-Unis veulent montrer à la Chine qu’ils ne sont pas sur le déclin et... 01.12.2021, Sputnik France

Kurt Campbell, coordinateur de l’Indo-Pacifique à la Maison-Blanche, est revenu sur les enjeux du pacte AUKUS créé par les États-Unis en septembre avec le Royaume-Unis et l’Australie.Cette alliance militaire, qui prévoit de doter de l’Australie de technologies américaines pour construire des sous-marins à propulsion nucléaire, a été créée pour contrer l'influence chinoise, avaient expliqué les États-Unis en septembre, et affirmer la présence américaine en Indo-Pacifique, a ajouté Kurt Campbell.D’après lui, la Chine est un pays qui "au fond respecte fondamentalement la force, le courage et la résilience".Concernant l’Australie, le responsable américain estime que "la préférence de la Chine aurait été de briser l'Australie. De mettre l'Australie à genoux. Et puis de trouver un moyen d'avancer".D’autres alliés?Kurt Campbell a précisé que d'autres alliés du Pacifique pourraient participer à l’alliance tripartite AUKUS.La cyberdéfense serait l’un des domaines dans lequel les États-Unis sont enclins à collaborer.Les remous franco-australiensL’annonce de la création du pacte anglo-saxon AUKUS a rendu la France furieuse, car il impliquait la rupture d’un contrat de plus de 50 milliards d’euros conclu entre la France et l’Australie. Il portait sur l’acquisition par l’Australie de 12 submersibles français. Une crise diplomatique est née, Paris ayant décidé du "rappel immédiat" pour consultations de ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis.Fin octobre, Joe Biden a reconnu que ce qui avait été fait "était maladroit et n'a pas été fait avec beaucoup d'élégance".

