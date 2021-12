https://fr.sputniknews.com/20211202/course-aux-armements-esperance-de-vie-qui-explose-les-previsions-choc-de-saxo-bank-pour-2022-1053769396.html

Course aux armements, espérance de vie qui explose: les prévisions choc de Saxo Bank pour 2022

Course aux armements, espérance de vie qui explose: les prévisions choc de Saxo Bank pour 2022

La situation économique -et notamment la flambée des prix de l’énergie et des denrées- poussera les gouvernements à investir dans les combustibles fossiles... 02.12.2021, Sputnik France

2021-12-02T21:27+0100

2021-12-02T21:27+0100

2021-12-02T21:27+0100

économie

économie

gaz

énergie

énergie éolienne

crise énergétique

énergie nucléaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103077/55/1030775562_0:255:3000:1943_1920x0_80_0_0_2784fa8e9952ad77f4c2fbcecdd16514.jpg

Évoquant "un calendrier irréaliste pour la transition vers les énergies vertes", Saxo Bank indique dans ses Prévisions choc annuelles que les objectifs de normalisation du climat reculeront en 2022 tandis que les investissements dans les combustibles fossiles pour lutter contre l'inflation et le risque de troubles sociaux causés par la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie augmenteront.L'objectif ambitieux de parvenir à la réduction à zéro des émissions d'ici 2050 nécessitera une baisse de la consommation de pétrole et de gaz naturel de 29% au total et de 10% d'ici 2030, avec une forte diminution par la suite, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie.C’est face à cette perspective que les fournisseurs d'énergie fossile ont déjà commencé à réduire l'exploration et la production au point que l'offre a diminué par rapport à la demande, entraînant une hausse des prix des sources d'énergie qui assurent encore l'essentiel de la demande mondiale, souligne les experts de la banque d’investissements danoise dans leurs prévisions.Les analystes notent que cette évolution a déjà entraîné une hausse des prix de l'énergie et des métaux industriels, dont la plupart sont nécessaires en grande quantité pour la transformation verte.En outre, la flambée des prix de l'énergie a provoqué une forte augmentation du prix du diesel et, également, des engrais, qui font partie intégrante des dépenses agricoles, ce qui suscite des inquiétudes quant à la production alimentaire.Il sera donc décidé d'alléger temporairement les restrictions environnementales imposées aux nouveaux investissements dans la production de pétrole et de gaz, concluent-ils.Les armes hypersoniques et la course aux armementsMentionnant parmi d’autres la Chine, l’Inde, la Russie et les États-Unis, les analystes prédisent une course aux armements entre les grandes puissances via le développement d’armes hypersoniques. Cette technologie représente une menace révolutionnaire pour le statu quo militaire et stratégique qui prévaut depuis longtemps, selon Saxo Bank.D'une part, ils rendent inutiles des armements comme les navires de surface, qui n'auraient pas la capacité de se défendre contre une attaque hypersonique. D'autre part, les nouvelles armes pourraient ébranler la foi dans le principe de destruction mutuelle en cas de guerre nucléaire, car la vitesse et l'agilité de la technologie hypersonique font croire qu'une défense supérieure pourrait empêcher complètement une attaque et même créer de nouvelles capacités de première frappe.L'espérance de vie moyenne augmenteraAlors qu’en 2022 une percée majeure dans le domaine de la biomédecine permettra d’augmenter encore l'espérance de vie moyenne de 25 ans, cela pourrait entraîner des crises environnementales et financières de grande ampleur. Un nouveau médicament pourrait ralentir le vieillissement et même rajeunir les cellules déjà âgées, de sorte qu'à l'avenir, l'âge de 80 ans deviendra le nouveau 50 ans, selon les experts.Les jeunes quitteront Facebook en masseEn 2012, 94% des adolescents avaient un compte Facebook, alors que les enquêtes suggèrent qu'aujourd'hui seuls 27% des adolescents ont un compte. Les jeunes sont de plus en plus rebutés par les algorithmes de Facebook. Les propres recherches de Facebook suggèrent que les adolescents passent 2 à 3 fois plus de temps sur TikTok que sur Instagram. Les analystes de Saxo Bank estiment qu’en 2022 les jeunes abandonnent les plateformes de Facebook pour protester contre leur exploitation des informations personnelles à des fins lucratives et la tentative de Meta, la société mère de Facebook, de les ramener à la raison et retourner sur ses plateformes échoue.Une crise constitutionnelle aux États-UnisQui plus est, Saxo Bank a prédit une crise constitutionnelle aux États-Unis au début de l'année 2023, causée par des problèmes de confirmation des résultats du vote du Congrès.En conséquence, les États-Unis connaîtront une crise économique alimentée par la chute du dollar et l'inflation, qui augmentera de plus de 15% par an, un rythme record depuis la Seconde Guerre mondiale.Chaque année, Saxo Bank reste fidèle à sa tradition et publie au mois de décembre ses Prévisions choc pour l’année suivante. Il ne s’agit pas de recommandations officielles, cependant les analystes appellent les investisseurs à ne pas sous-estimer la probabilité des événements prévus.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

économie, gaz, énergie, énergie éolienne, crise énergétique, énergie nucléaire