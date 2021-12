https://fr.sputniknews.com/20211202/independantiste-corse-il-faut-pousser-la-france-a-bout-pour-quelle-lache-quelque-chose-1053769043.html

Indépendantiste corse: "Il faut pousser la France à bout pour qu’elle lâche quelque chose"

Indépendantiste corse: "Il faut pousser la France à bout pour qu’elle lâche quelque chose"

En Guadeloupe, la contestation contre les mesures sanitaires a poussé Paris à se dire "prêt" au dialogue sur l’autonomie de l’île. Une annonce qui a provoqué... 02.12.2021, Sputnik France

La visite en Guadeloupe de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, n’a pas résolu l’agitation née du refus de l’obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers de l’île. Venu pour tenter d’apaiser la crise sociale aux Antilles, le ministre a de plus monté contre lui certains cercles politiques en Corse, où son annonce d’être "prêt" à discuter de l’autonomie de l’île passe mal.Pierre Antonini, qui avait porté en 2019 le "problème Corse" devant l’Onu afin que le peuple corse soit reconnu comme "autochtone", ne tarit pas de critiques sur les résultats obtenus par les nationalistes "officiels", actuellement aux manettes de l’Assemblée de Corse.Pour le secrétaire général du mouvement indépendantiste, "la voie légaliste française, la voie électoraliste" suivie en Corse "n’a pas fait l’unanimité et depuis 2015, elle a provoqué de plus en plus de contestations".Notre interlocuteur rappelle que la position de Paris "durant des années" vis-à-vis de l’ensemble du mouvement nationaliste corse consistait à "ne reconnaître que la voie du suffrage universel"."Les situations conflictuelles ou de violence" ont fait avancer les chosesD’après lui, cette attitude a poussé les partis nationalistes, qui ont gagné les Régionales et "ont obtenu une majorité absolue" aux Législatives, à abandonner "toutes les autres formes de lutte, où ils s’appuyaient encore sur les Corses".Pour son organisation politique, officiellement déposée en juin 2020, le soutien des Corses reste la pierre angulaire de toute discussion avec Paris. "On n’a pas arrêté de crier au loup: le peuple de Guadeloupe a obtenu en quatre jours ce que l’on réclame depuis six ans à l’assemblée de Corse et que l’on n’arrive pas à avoir: une ouverture des discussions", s’insurge l’homme politique."Une leçon magistrale"Pour le responsable indépendantiste, les trois résultats électoraux corses en faveur des nationalistes "en 2015, en 2017 et surtout en 2021", ont donné des "résultats nuls". Bien que pour son mouvement, "l’autonomie n’est pas la panacée", M. Antonini se dit prêt à passer par cette revendication au nom des fameux "résultats" dans les négociations avec Paris.Et de rappeler d’amers constats: un taux de chômage de 8%, le plus élevé de France, une population corse qui "commence à être marginalisée sur sa propre terre". "La population est obligée de vendre" parce qu’elle n’a plus les moyens de vivre, déplore l’homme politique.

