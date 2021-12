https://fr.sputniknews.com/20211202/un-emploi-lui-est-refuse-car-il-ne-correspond-pas-aux-criteres-aryens-a-aubenas-1053755966.html

Un emploi lui est refusé car il ne correspond pas "aux critères aryens" à Aubenas

Un emploi lui est refusé car il ne correspond pas "aux critères aryens" à Aubenas

Lors d’un entretien d’embauche téléphonique, un jeune homme qui devait se déguiser en père Noël à l’occasion des fêtes de fin d’année s'est vu refuser un... 02.12.2021, Sputnik France

2021-12-02T06:01+0100

2021-12-02T06:01+0100

2021-12-02T06:16+0100

france

france

emploi

discrimination

candidats

embauche

employeur

pôle emploi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102949/82/1029498273_0:0:3800:2139_1920x0_80_0_0_d88e1e7fbd39183428b9d89efb19c8dd.jpg

Un jeune homme inscrit à Pôle Emploi à Aubenas, dans le département de l'Ardèche, trouve récemment une offre d'emploi qui lui plaît. Il devra se déguiser en père Noël et prendre des photos en compagnie d’enfants. Il décide de saisir l’occasion et passe un entretien d'embauche, relate France Bleu.Il comprend pourtant rapidement qu'il ne convient pas pour le poste, l'employeur souhaitant quelqu'un de plus âgé pour incarner le père Noël. Le jeune homme n’est pas vraiment étonné, avant que son interlocuteur ne rajoute une phrase: "La semaine dernière on a refusé une femme et un noir, vous ne correspondez pas aux critères aryens."Plaisanterie ou pas, le candidat se sent choqué.Pôle Emploi explique que toutes les annonces sont contrôlées et que depuis le début de l'année, 3,5% d'entre elles ont été rejetées pour discrimination au niveau national, indique dans ce contexte France Bleu. Pôle Emploi a dit rappeler l'employeur pour lui énoncer que ces propos tombent sous le coup de la loi.Quelles discriminations?De telles situations surviennent régulièrement tant en France que dans d’autres pays. Le site luxembourgeois de diffusion d'offres d'emploi, Moovijob, a même dressé une liste des principales discriminations à l’embauche.Ces dernières sont souvent liées au lieu de résidence du candidat. Toutefois, "il est possible depuis 2014 de ne pas donner d’informations à ce sujet", précise le site. Un autre point régulièrement abordé par les recruteurs auprès des femmes concerne la présence d’enfants dans la famille et l’éventuel projet d’en avoir prochainement. Les hommes se heurtent particulièrement à la discrimination sur des offres d’emploi pour des postes a priori destinés aux femmes, comme dans le secteur médical ou le nettoyage. Les femmes se voient elles refuser des métiers dits "physiques"."Le résultat est le même"Nombreuses sont également les discriminations portant sur l’accent et la prononciation, la glottophobie. Le sociolinguiste Philippe Blanchet avait d’ailleurs déclaré à Ouest-France que "la glottophobie [était] une forme de xénophobie".Il constate que certains accents sont plus méprisés que d’autres en France métropolitaine. Ceux de type méridional, du Pays basque à la Provence en incluant la Corse, sont les seuls à avoir à la fois une connotation positive et négative, car "ils sont considérés comme sympathiques, "chantants", "jolis" et dans le même temps perçus comme "pas sérieux"", avait-il indiqué dans une interview à France culture.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

france, emploi, discrimination, candidats, embauche, employeur, pôle emploi