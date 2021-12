https://fr.sputniknews.com/20211202/une-1ere-personne-entierement-vaccinee-touchee-par-le-variant-omicron-en-france-metropolitaine-1053769866.html

Une 1ère personne entièrement vaccinée touchée par le variant Omicron en France métropolitaine

Une 1ère personne entièrement vaccinée touchée par le variant Omicron en France métropolitaine

C’est le second cas en France métropolitaine, mais le premier à être détecté sur une personne au schéma vaccinal complet: une femme a été testée positive au... 02.12.2021, Sputnik France

2021-12-02T18:41+0100

2021-12-02T18:41+0100

2021-12-02T18:41+0100

france

france

agence régionale de santé (ars)

haut-rhin

gabriel attal

covid-19

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045895015_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_53a21f063ed91df81e3f7725f3c9891f.jpg

L'Agence régionale de santé (ARS) Grand-Est vient de confirmer l’enregistrement d’un deuxième cas du variant Omicron en métropole, chez une femme résidant dans le Haut-Rhin. Elle avait été testée positive au Covid en rentrant d'Afrique du Sud le 26 novembre dernier.La femme, restée à l'isolement depuis son retour en France, possède un schéma vaccinal complet et a reçu sa deuxième dose au mois de juillet, précise l'ARS. Les contacts à risque ont été identifiés et ont produit depuis un test négatif, mais ont tout de même été placés à l'isolement.Les deux premiers casUn premier cas d'Omicron avait été détecté en métropole, en Seine-et-Marne, chez une personne revenue d'un séjour au Nigeria. L’homme avait été testé positif au Covid le 25 novembre, à sa descente d'avion. C’est un séquençage qui a révélé le 1er décembre qu’il s’agissait de l’Omicron. L'homme n'était pas vacciné et ne présentait pas de symptômes au moment du test, selon l’ARS.Sa femme, qui l’accompagnait dans ce voyage, a également été testée positive. Le séquençage est encore en cours. Une troisième personne vivant sous le même toit a été testée le 2 décembre.Trois cas positifs au variant Omicron ont été confirmés jusqu’ici en France. Le premier avait été détecté à La Réunion. Il s’agit d’un homme qui a voyagé en Afrique australe et qui a été diagnostiqué positif au variant Omicron le 30 novembre."13 cas suspects"Le 1er décembre, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait mentionné "13 cas suspects du variant Omicron" en France qui étaient "en train d’être séquencés".Évoquant l’actuelle vague de contaminations, il a constaté que la situation sanitaire s’aggravait "très nettement et très rapidement" dans le pays et qu’il s’agissait d’une "reprise massive de l’épidémie". Il a fait remarquer que les admissions avaient augmenté de 40% cette dernière semaine et que le nombre d'hospitalisations avait franchi "la barre des 10.000 pour la première fois depuis le mois d'août".Dans ce contexte, Gabriel Attal a annoncé un durcissement des conditions d'accès au territoire en imposant un test négatif à tous les voyageurs, même vaccinés, provenant d'un pays hors Union européenne. Aussi bien qu’à ceux rentrant d’Afrique australe qui seront également placés en quarantaine pour une durée de sept jours en cas de résultat négatif ou de dix jours s’il est positif.Ce dispositif "sera surveillé par des forces de sécurité intérieure et en cas de non respect de l'isolement, une amende de 1.000 à 1.500 euros" sera infligée, a ajouté le porte-parole.

france

haut-rhin

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

france, agence régionale de santé (ars), haut-rhin, gabriel attal, covid-19, variant omicron du covid-19