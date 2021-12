https://fr.sputniknews.com/20211203/des-doses-de-vaccins-anti-covid-perimes-injectes-a-70-enfants-aux-etats-unis-1053782295.html

Des doses de vaccins anti-Covid périmées injectées à 70 enfants aux États-Unis

Le personnel médical du comté de Prince George, dans le Maryland (États-Unis), a administré à 70 enfants âgés de 5 à 11 ans des doses de vaccins anti-Covid expirées en raison d'une erreur de stockage, rapporte le 2 décembre le département de santé du comté.Les faits remontent au 26 novembre. Ces enfants sont venus recevoir leur première ou deuxième dose du vaccin de Pfizer au centre sportif et d'apprentissage de Landover.Un fournisseur qui n'a pas pu utiliser 300 doses pédiatriques duPfizer avant leur expiration fixée au 24 novembre les a transférées à une clinique du complexe qui a utilisé toutes les doses avant leur date d'expiration, sauf 70. Elle a stocké par erreur le reste dans un réfrigérateur avec des vaccins viables. Le ministère a signalé l'erreur au Département de la santé du Maryland et au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).Pourtant ce responsable en tant que pédiatre a assuré aux parents que "recevoir une dose de vaccin Covid-19 expirée ou recevoir une dose de remplacement ne met pas en danger la santé de votre enfant".En outre, les CDC, le Département de la santé du Maryland et Pfizer recommandent aux enfants de recevoir une dose de remplacement pour s'assurer qu'ils bénéficient de la meilleure protection possible contre le Covid-19, a déclaré le ministère de la Santé.Des erreurs liées à la vaccinationCette erreur d’injections n’est pas première dans le monde depuis le début de la campagne vaccinale.En Turquie, un bébé de six mois a reçu début juillet un vaccin anti-Covid au lieu de celui contre l'hépatite B alors que l’OMS n’a pas encore validé ces injections pour les moins de 12 ans. Le 9 septembre, quatre collégiens de 11 ans ont été également immunisés par erreur contre le Covid-19 à Rennes alors qu’ils n'avaient pas à ce moment-là l'âge minimum requis pour ces injections.En outre, plus de 100 personnes ont été vaccinées avec du Pfizer périmé à Nyköping, dans le sud de la Suède, ont annoncé en octobre les autorités de la région de Sörmland où se trouve la ville.D’autres raisons des erreurs liées à la vaccination peuvent être diverses: date de péremption passée, erreur de dilution, problèmes de réfrigération, fioles fissurées.

