La France signe un contrat de vente de 80 avions Rafale avec les Émirats arabes unis

Selon l'Élysée, Dubaï va acheter à Paris 80 Rafale. Il s'agit du plus important contrat "d'armement de l'Histoire", signale le porte-parole du ministère...

Les Émirats arabes unis ont signé ce vendredi 3 décembre un contrat pour l’acquisition de 80 avions de combat Rafale à l’occasion d’une visite d’Emmanuel Macron à Dubaï, a déclaré l’Élysée.Outre les Rafale, construits par le groupe français Dassault Aviation, un accord pour l’achat de 12 hélicoptères Caracal a également été conclu.Les contrats concernés ont été annoncés à l’issue d’un entretien entre le Président de la République et le prince héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyan."Un contrat historique"En réagissant à cette nouvelle, Florence Parly n’a pas tardé à saluer "un contrat historique" et "un partenariat stratégique plus solide que jamais".Quant au contrat pour 12 hélicoptères, "produits et assemblés sur le site industriel d’Airbus Helicopters de Marignane", elle l’a qualifié d’"une excellente nouvelle" qui "pérennise des centaines d’emplois".Au total, cette commande, avec l'achat de 12 hélicoptères Caracal et les éléments associés, représentent un montant de plus de 17 milliards d'euros, d’après l'Élysée.Selon un communiqué de presse publié ce 3 décembre sur le site de Dassault Aviation, cette vente "est un succès français" pour le directeur-général Éric Trappier, qui a signé l'accord avec Tarek Abdul Raheem Al Hosani, PDG de Tawazun Economic Council.Le porte-parole du ministère français des Armées affirme qu’il s’agit du "plus gros contrat d’armement de l’Histoire" et d’un "partenariat stratégique et militaire très dense".

