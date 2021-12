https://fr.sputniknews.com/20211203/une-peninsule-glaciaire-a-disparu-dans-locean-arctique-1053783223.html

Une péninsule glaciaire a disparu dans l’océan Arctique

03.12.2021

Alors que le changement climatique et sa dangerosité pour l’avenir de l’humanité, ainsi que les moyens de le ralentir, sont dernièrement au cœur des discussions à tous les niveaux, y compris lors de la COP26, le personnel du parc national de l'Arctique russe a enregistré la disparition d’une péninsule, indique le site du parc. Ce parc russe fondé en 2009 couvre une surface désertique de l'Arctique, la partie septentrionale de la Nouvelle-Zemble et la terre François-Joseph.Lors d'un raid autour de l'île Eva-Liv, dans l'archipel François-Joseph, le personnel du parc a constaté que la péninsule qui se termine au cap Mesyatsev avait presque entièrement fondu. Les scientifiques ont inspecté la zone autour de l'île Eva-Liv et ont découvert qu'un détroit de trois kilomètres de large s'était formé au milieu du cap Mesyatsev.Il a noté que la carte de l'île avait été réalisée il y a plus d’un demi-siècle et qu'elle était désormais dépassée.Les premiers signes de fonteIl était estimé qu’ils fallait plus d’un an au glacier pour fondre. Les premiers rapports indiquant que la péninsule avec le cap Mesyatsev s'était séparée de l'île Eva-Liv avaient déjà été faits en 2017.En raison du changement climatique, les contours des glaciers de la terre François-Joseph changent rapidement.En 1894, Fridtjof Nansen, explorateur polaire, en la découvrant, pensait avoir trouvé deux îles. Il l'a même baptisée de deux noms: le plus grand Eva, en hommage à sa femme, et le plus petit Liv, en hommage à sa fille.Selon les experts, il existe encore de nombreux endroits sur l'archipel où les scientifiques pourraient enregistrer des pertes de glaciers et des changements des contours géographiques.D’autres pertes en glaciersCe n'est pas la première fois que les scientifiques signalent des pertes suite à la fonte des glaces et des glaciers dans le monde.En 2020, les scientifiques de ce même Centre ont terminé une expédition sur les glaciers de l'Oural polaire, au cours de laquelle ils ont découvert que l'un des plus grands glaciers de la région avait fondu. Au milieu du XXe siècle, ce glacier était le deuxième plus grand et le plus long de l'Oural. Lors de sa découverte en 1953, sa longueur atteignait 2,2 kilomètres.En outre, en 2021, les scientifiques ont découvert qu’un glacier de six mètres de haut dans une grotte en Sibérie occidentale en Russie avait pratiquement fondu en neuf ans. Alors qu'en 2012 le glacier avait une superficie de 50 mètres carrés, il ne dépasse pas aujourd'hui 50 centimètres.

