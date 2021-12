Des chasseurs russes interceptent des avions de reconnaissance US au-dessus de la mer Noire – vidéo

https://fr.sputniknews.com/20211204/des-chasseurs-russes-interceptent-des-avions-de-reconnaissance-us-au-dessus-de-la-mer-noire--video-1053793190.html

Deux avions-espions de l’Otan ont été repérés en 24 heures au-dessus de la mer Noire par les radars russes. Les tensions dans cette zone considérée comme... 04.12.2021, Sputnik France

Des chasseurs Su-30 et Su-27 ont escorté ce 3 décembre deux avions de l’US Air Force qui se trouvaient près de la frontière russe dans la région de la mer Noire. Ces derniers jours, la Défense russe y avait déjà constaté l'activité accrue des avions-espions de l’Otan.Selon la Défense russe, les radars ont identifié les deux cibles aériennes comme un avion de reconnaissance électronique RC-135 et un avion de reconnaissance CL-600 Artemis. Des aéronefs russes ont été dépêchés afin de prévenir une violation de la frontière.Après que les avions militaires étrangers ont fait demi-tour et se sont éloignés, les Su-30 et Su-27 sont rentrés à leur base.Climat de tensions près des frontièresMalgré de nombreux avertissements, l’Otan ne cesse de franchir des "lignes rouges" vis-à-vis de la Russie, a déclaré le 18 novembre Vladimir Poutine en pointant les survols réguliers d’avions de l’Alliance transatlantique tout près des frontières.De son avis, l’Alliance envenime la situation par ses livraisons d’aéronefs en Ukraine, ses manœuvres réalisées en mer Noire et près des frontières, le rapprochement de ses installations militaires de la Russie.Le 21 novembre, le porte-parole du Kremlin a appelé l’Otan à mettre fin à ses provocations, estimant que l’Ukraine tenterait d’entreprendre des actions militaires pour résoudre son conflit intérieur sous le couvert de ces opérations.

