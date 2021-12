https://fr.sputniknews.com/20211204/la-france-promet-une-nouvelle-organisation-drastique-a-larrivee-des-vols-dafrique-australe-1053792591.html

La France promet une "nouvelle organisation drastique" à l’arrivée des vols d’Afrique australe

À l’issue d’une semaine d’interruption des vols entre la France et l’Afrique australe, les premiers avions en provenance de cette région arrivent ce week-end en France. La liaison aérienne avait été coupée en raison de la découverte du nouveau variant du coronavirus, Omicron, en Afrique du Sud.Dans ce contexte, Gabriel Attal s'est rendu ce 4 décembre à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.Ces règles s’appliquent aux voyageurs en provenance d'Afrique australe "pour réduire au maximum le risque d'importation du variant Omicron" en France.L’isolement sera "obligatoire et contrôlé par les forces de sécurité et potentiellement verbalisé à hauteur de 1.500 euros" s’il n’est pas respecté, a-t-il ajouté.Évolution de la classificationLe gouvernement publie sur son site les nouvelles règles de déplacements et de voyages entrant en vigueur à partir de ce 4 décembre en vue de lutter contre la propagation du variant Omicron. Ainsi, la classification des pays, définie sur la base des indicateurs sanitaires, a évolué et a vu apparaître une nouvelle catégorie: "rouge écarlate".La liste comprend désormais quatre points: les pays "verts" où il n’y a pas de circulation active du virus, les pays "orange" où la circulation active du virus se fait dans des proportions maîtrisées, les pays "rouges" marqués par une circulation active du virus et la présence de variants préoccupants, les pays "rouge écarlate" connaissant une circulation particulièrement active du virus et/ou la découverte d’un variant susceptible de présenter un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire.Pays concernésLes pays placés sur la liste "rouge écarlate" au 3 décembre sont l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie, l'Eswatini, le Malawi, la Zambie et Maurice.Seuls les Français, les ressortissants de l'Union européenne, les diplomates et les navigants pourront voyager sur ces destinations.Le nombre de cas confirmés d'infection au variant Omicron se monte désormais à 12 dans le pays, selon les données au 3 décembre de Santé publique France. L’agence précise que toutes les personnes testées positives à ce variant "avaient des antécédents de voyage en Afrique australe".

