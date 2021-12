https://fr.sputniknews.com/20211204/la-russie-et-lafrique-du-sud-sunissent-dans-la-lutte-contre-la-pandemie-1053793025.html

La Russie et l’Afrique du Sud s’unissent dans la lutte contre la pandémie

La Russie et l’Afrique du Sud s’unissent dans la lutte contre la pandémie

La forte reprise du Covid-19 et l'arrivée du variant Omicron poussent de nombreux pays à durcir leurs mesures sanitaires et à fermer leurs frontières. Pour... 04.12.2021, Sputnik France

2021-12-04T15:29+0100

2021-12-04T15:29+0100

2021-12-04T15:29+0100

covid-19

international

russie

europe

afrique du sud

pandémie

covid-19

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053781147_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58d64f917afc1f033704d0203d381752.jpg

Alors que la nouvelle vague de Covid gagne du terrain dans le monde, Vladimir Poutine et son homologue sud-africain Cyril Ramaposa ont convenu d'unir leurs efforts, notamment à la lumière de la découverte de la nouvelle souche Omicron, a annoncé ce 4 décembre le service de presse du Kremlin.Lors de leur entretien, les dirigeants des deux pays ont discuté des détails des préparatifs du sommet Russie-Afrique, de l'interaction au sein des BRICS et des questions de coopération commerciale et économique.Si la Russie n’a recensé aucun cas officiel de contamination par l’Omicron, elle a envoyé des demandes pour obtenir un échantillon de ce variant détecté en Afrique du Sud.Le variant OmicronPlus d'une semaine après l'annonce de sa découverte, ce nouveau variant a été recensé dans 38 pays. Selon une étude sud-africaine, le risque d’attraper une nouvelle fois le Covid-19 est trois fois plus important qu’avec les variants Beta et Delta.Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), basé à Stockholm, a estimé qu'il "pourrait causer plus de la moitié des infections provoquées par le virus SARS-CoV-2 dans l'Union européenne d'ici les tous prochains mois".Face à la menace de nombreux pays ont décidé de durcir les restrictions sanitaires: contrôles aux frontières, interdiction de voyager vers l'Afrique australe, masque obligatoire dans les transports et les magasins au Royaume-Uni, recommandation de vacciner les enfants vulnérables en France.Divers laboratoires, dont Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech et Novavax se sont dits confiants dans leur capacité à créer un nouveau vaccin contre l’Omicron. La Russie a annoncé travailler sur une version de son Spoutnik V ciblant spécifiquement cette souche.Le 3 décembre, un porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier, a expliqué n’avoir reçu "aucune information rapportant des décès liés à l’Omicron". "Plus les pays continueront d'examiner, de tester des personnes et d'examiner spécifiquement le variant Omicron, plus nous aurons de cas et d’informations, et possiblement des morts aussi même si j’espère que non", a-t-il souligné.

russie

europe

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

international, russie, europe, afrique du sud, pandémie, covid-19, variant omicron du covid-19