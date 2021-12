https://fr.sputniknews.com/20211205/valerie-pecresse-determinee-a-vaincre-macron-grace-a-son-projet-puissant-de-rupture-1053799610.html

Valérie Pécresse déterminée à vaincre Macron grâce à son "projet puissant de rupture"

Valérie Pécresse déterminée à vaincre Macron grâce à son "projet puissant de rupture"

Après sa victoire à la primaire républicaine, Valérie Pécresse se montre d’autant plus prête à détrôner en 2022 Emmanuel Macron, "Président du zigzag et de la... 05.12.2021, Sputnik France

Emmanuel Macron a mené la France "dans le mur de la dette et des impôts", estime la candidate LR à la présidentielle 2022 Valérie Pécresse, qui se dit prête à battre le chef d’État sortant pour "y mettre un terme".Dans un entretien accordé au Journal du dimanche après sa victoire à la primaire républicaine, Mme Pécresse indique chercher à "redonner l’espoir à tous ceux qui n’y croient plus" et prétend être "la candidate des solutions concrètes et de la vie quotidienne".Macron, "Président du zigzag"Qualifiant Emmanuel Macron de "Président du zigzag et de la godille politique", elle l’accuse de "donner des leçons" alors que la France "prend des camouflets".Créditée actuellement de près de 10% des intentions de vote dans les sondages, Valérie Pécresse s’estime capable de battre le dirigeant sortant en 2022. Elle se déclare persuadée de la "puissance" de son projet et croit "à la dynamique d’une belle équipe":Aux yeux de Mme Pécresse, les électeurs de M.Macron deviennent progressivement conscients du fait qui a "décidé de léguer aux générations futures tous les problèmes" du pays, ce qui doit les pousser à changer de camp et à voter finalement pour elle.

