Zemmour agressé lors de son premier meeting de campagne, une bagarre éclate dans la salle - vidéo

Zemmour agressé lors de son premier meeting de campagne, une bagarre éclate dans la salle - vidéo

Le candidat à la présidentielle française Éric Zemmour a été agressé dans la foule de ses partisans rassemblés à Villepinte pour sa première grande réunion... 05.12.2021, Sputnik France

Déjà émaillé par une cinquantaine d’interpellations aux abords du parc des expositions de Villepinte, le premier meeting de campagne d’Éric Zemmour a été en plus marqué par une tentative d’agression visant le candidat à la présidentielle 2022 en personne.Se dirigeant vers la scène à travers la foule de ses soutiens, le polémiste s’est fait agresser par un homme qui lui a agrippé la tête des deux mains et tenté de le faire tomber par terre:L’assaillant a été rapidement maîtrisé par des agents de sécurité.Bagarre dans la salleIl ne s'agit pas de l'unique incident survenu en marge de la réunion. Ainsi, un groupe de militants infiltrés a sorti des t-shirts Non au racisme avant d’être attaqués par plusieurs soutiens d’Éric Zemmour:Précédemment, une équipe de l'émission Quotidien a été huée par la foule à Villepinte et mise brièvement "à l'abri par la sécurité".

