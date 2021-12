https://fr.sputniknews.com/20211206/comment-rester-insensible-au-discours-de-zemmour-lance-le-depute-lr-de-loir-et-cher-1053813721.html

"Comment rester insensible au discours de Zemmour?" lance le député LR de Loir-et-Cher

Éric Ciotti n’ayant pas gagné au Congrès des Républicains, le vice-président délégué du parti, Guillaume Peltier, a expliqué qu’il ne comprenait pas "comment... 06.12.2021, Sputnik France

Après l’échec d’Éric Ciotti au Congrès des Républicains, candidat pour lequel le vice-président délégué du parti Guillaume Peltier avait voté, ce dernier a fait part de sa proximité avec Éric Zemmour.Le député de Loir-et-Cher a ensuite annoncé qu’actuellement il n’y avait qu’"un seul adversaire, Emmanuel Macron".Une expression de soutien qui n’a pas été accueillie avec bienveillance au sein du parti. Ainsi, le député LR Guillaume Larrivé a appelé à ne pas "tomber dans ce piège" tendu par Zemmour.La déclaration de M.Peltier a également suscité des réactions du côté de la gauche, la socialiste orléanaise Fanny Pidoux, ex-conseillère régionale estimant que "les digues cèdent sous nos yeux", tandis que la dirigeante EELV Sandra Regol lançait: "RIP la droite et son histoire".Deux jours avant la tenue de ce rassemblement, Guillaume Peltier était déjà venu à la défense du polémiste lorsqu’une pétition appelant à l’interdiction du meeting avait été lancée par Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis.Zemmour et Le Pen à l’assaut des électeursAprès la victoire de Valérie Pécresse au Congrès des Républicains, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont allés à la conquête de l’électorat d’Éric Ciotti.Disant "partager la déception" des partisans de Ciotti, Éric Zemmour a pour sa part souligné dans un communiqué qu’ils avaient "tant en commun":Associé à LR, le Mouvement conservateur, lequel est issu des rangs des opposants au mariage pour tous, a annoncé son départ de cette famille politique afin de s’"engager aux côtés d’Éric Zemmour pour cette campagne présidentielle".

