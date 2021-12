https://fr.sputniknews.com/20211204/je-vous-attends-demain-eric-zemmour-part-a-la-conquete-des-electeurs-deric-ciotti-1053795618.html

"Je vous attends demain": Éric Zemmour part à la conquête des électeurs d’Éric Ciotti

Après la victoire de Valérie Pécresse face à Éric Ciotti à la primaire des Républicains pour l'investiture à la présidentielle, Éric Zemmour, lui-même...

marine le pen

lettre

eric ciotti

les républicains (lr)

valérie pécresse

présidentielle française 2022

eric zemmour

À peine quelques heures après la victoire de Valérie Pécresse, qui a été désignée ce 4 décembre candidate des Républicains à la présidentielle, Éric Zemmour a appelé les adhérents du parti à le rejoindre.Le polémiste et candidat à l’élection adresse une lettre aux électeurs LR en les qualifiant de "chers militants LR, chers amis".Il critique les dirigeants "hésitants" qui ont multiplié ces dernières décennies "les renoncements, les démissions et les retournements de veste", et appelle les militants LR à le rallier.Serait-ce une offensive de charme? Elle vaut apparemment le coup puisque Valérie Pécresse a gagné l'investiture avec 60,95% des voix contre 39,05% pour Éric Ciotti. Un chiffre capable d’attiser toutes les convoitises.Marine Le Pen réagit égalementLa candidate du RN à la présidentielle s’est également positionnée au sujet de l’élection de Valérie Pécresse. Se disant "malheureuse pour les électeurs LR", elle semble elle aussi avoir l’intention de conquérir les voix des électeurs déçus d’Éric Ciotti.En outre, Marine Le Pen a affirmé que Valérie Pécresse était "la plus macroniste" des prétendants de la droite dans la course à l’Élysée.

