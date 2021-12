https://fr.sputniknews.com/20211206/lalgerie-offre-une-aide-de-100-millions-de-dollars-aux-palestiniens-1053821087.html

L'Algérie offre une aide de 100 millions de dollars aux Palestiniens

L'Algérie offre une aide de 100 millions de dollars aux Palestiniens

L'Algérie a annoncé l'octroi d'une assistance de 100 millions de dollars à l'Autorité palestinienne dont le dirigeant Mahmoud Abbas s'est rendu à Alger. 06.12.2021, Sputnik France

2021-12-06T21:40+0100

2021-12-06T21:40+0100

2021-12-06T21:53+0100

international

maroc

palestine

mahmoud abbas

algérie

aide

abdelmadjid tebboune

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103811/70/1038117009_0:79:2785:1645_1920x0_80_0_0_e313e94dd4f4f8812c831eb196d198e3.jpg

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé lundi l'octroi d'une aide de 100 millions de dollars à l'Autorité palestinienne, à l'occasion d'une visite à Alger de son Président Mahmoud Abbas.M.Tebboune a en outre indiqué que l'Algérie souhaitait placer la cause palestinienne au cœur du sommet arabe qu'elle doit accueillir en mars prochain.Favoriser une réconciliation entre Fatah et HamasIl a par ailleurs annoncé, selon les médias algériens, que son pays envisageait d'accueillir "prochainement" une conférence regroupant "toutes les factions palestiniennes", une initiative destinée à favoriser une réconciliation entre le Fatah, le parti de M.Abbas, et le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007.La visite de M.Abbas en Algérie intervient moins de deux semaines après celle du ministre israélien de la Défense Benny Gantz au Maroc, concrétisée par un accord de coopération sécuritaire avec le royaume chérifien, qui a suscité l'ire des Algériens et des Palestiniens.L'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août, avait estimé qu'elle était "visée" par la visite du ministre israélien.

maroc

palestine

algérie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

maroc, palestine, mahmoud abbas, algérie, aide, abdelmadjid tebboune, international