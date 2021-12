https://fr.sputniknews.com/20211206/le-spoutnik-light-approuve-comme-vaccin-et-injection-de-rappel-en-argentine-1053810299.html

Le Spoutnik Light approuvé comme vaccin et injection de rappel en Argentine

Le Spoutnik Light approuvé comme vaccin et injection de rappel en Argentine

Le Spoutnik Light, à dose unique, est basé sur le premier composant du Spoutnik V à deux doses, qui est le premier vaccin contre le coronavirus officiellement... 06.12.2021, Sputnik France

2021-12-06T11:59+0100

2021-12-06T11:59+0100

2021-12-06T12:01+0100

covid-19

russie

argentine

covid-19

spoutnik light, vaccin anti-covid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1045562096_0:74:1201:749_1920x0_80_0_0_88161b56e9db9347be1006a184c43dad.jpg

L’Argentine a approuvé l’utilisation du Spoutnik Light à la fois comme vaccin et comme dose de rappel, a déclaré lundi le Fonds russe d’investissement direct (RFPI), qui commercialise le médicament à l’étranger.Ce pays d’Amérique latine a été parmi les premiers à enregistrer le Spoutnik V en décembre 2020. L’Argentine a également accueilli des recherches sur les combinaisons de Spoutnik Light avec d’autres vaccins (AstraZeneca, Sinopharm, Moderna et CanSino), prouvant que le russe constituait une injection de rappel universelle et efficace.Selon le RFPI, les "cocktails" de vaccins comprenant le Spoutnik Light ont produit des taux d’anticorps plus élevés que les vaccins homogènes.Le vaccin à dose unique Spoutnik Light est basé sur le premier composant du Spoutnik V: le sérotype d'adénovirus humain recombinant numéro 26 (rAd26). Il s’est révélé efficace contre les nouvelles souches du coronavirus et n’a présenté aucun effet secondaire grave après injection.

russie

argentine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russie, argentine, covid-19, spoutnik light, vaccin anti-covid