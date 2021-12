https://fr.sputniknews.com/20211206/pres-de-100-morts-dans-des-reglements-de-compte-en-2021-1053820580.html

Près de 100 morts dans des règlements de compte en 2021

Près de 100 morts dans des règlements de compte en 2021

Les règlements de compte ont fait 94 morts depuis le début de l'année en France, un chiffre stable par rapport à 2020, a indiqué lundi le chef de l'Office... 06.12.2021, Sputnik France

2021-12-06T21:29+0100

2021-12-06T21:29+0100

2021-12-06T21:33+0100

france

france

marseille

criminalité

trafic de drogue

règlement de comptes

faits divers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1044276771_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b0565d10c3a4906311db5801d500a5c9.jpg

Depuis le début de l'année, 94 personnes ont été tuées dans 68 règlements de compte "mafieux" dont plus d'un quart à Marseille, très touchée ces derniers mois, avec 17 morts, selon le chef de l'OCLCO interrogé sur RTL, des chiffres qu'il a confirmés à l'AFP.Selon lui, le "premier facteur est le meurtre de certains" trafiquants, le deuxième est la "montée en puissance d'un nouveau groupe criminel qui va essayer de prendre le pouvoir" sur un territoire, "parfois c'est l'incarcération d'une équipe de malfaiteurs qui va amener un vide" et "d'autres groupes vont essayer de s'implanter et essayer de +se faire la guerre+".Trafic de stupéfiants en causeParfois, "plusieurs groupes criminels vont essayer de s'allier pour en supprimer un autre" ou "lors de la libération de certains groupes criminels, ils veulent reprendre leur territoire et leurs activités professionnelles et criminelles et ils le font par la force", a ajouté Yann Sourisseau, qui précise qu'aujourd'hui 90% des règlements de compte sont en lien avec le trafic de stupéfiants."Il y a des personnalités en France qui sont particulièrement investies dans le trafic de stupéfiants, qui peuvent gagner des millions d'euros rapidement", a-t-il également affirmé.En octobre, le baron de la drogue français Sofiane Hambli, en cavale depuis plusieurs mois, a été interpellé au Maroc, et Moufide Bouchibi, ancien proche de Sofiane Hambli, avait été arrêté à Dubaï en mars.Depuis vendredi, soupçonné d'être un trafiquant international de cocaïne, Joël Soudron est l'homme le plus recherché de France en raison des soupçons qui pèsent sur lui dans l'organisation d'un vaste trafic de cocaïne entre les Antilles et la métropole.

france

marseille

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, marseille, criminalité, trafic de drogue, règlement de comptes, faits divers