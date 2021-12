https://fr.sputniknews.com/20211207/biden-avertit-poutine-que-la-russie-subira-de-lourdes-sanctions-en-cas-descalade-en-ukraine-1053835546.html

Biden avertit Poutine que la Russie subira de "lourdes sanctions" en cas d'escalade en Ukraine

Biden avertit Poutine que la Russie subira de "lourdes sanctions" en cas d'escalade en Ukraine

Lors de leur entretien par visioconférence, Joe Biden a fait savoir à Vladimir Poutine que les États-Unis et leurs alliés répondront par des mesures... 07.12.2021, Sputnik France

2021-12-07T19:22+0100

2021-12-07T19:22+0100

2021-12-07T19:40+0100

international

vladimir poutine

joe biden

international

russie

états-unis

ukraine

escalade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1053835546.jpg?1638902428

Joe Biden a exprimé ce 7 décembre auprès de Vladimir Poutine ses "profondes préoccupations" face à la situation en Ukraine, a indiqué la Maison-Blanche à l’issue de leur tête-à-tête virtuel.Le Président américain a promis que Washington et ses alliés imposeraient par de "lourdes sanctions, entre autres économiques" à Moscou en cas d’escalade militaire.M.Biden a réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine, appelant à la désescalade et au retour à la voie diplomatique entre Moscou et Kiev, a ajouté la présidence.Détails à suivre

russie

états-unis

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

vladimir poutine, joe biden, international, russie, états-unis, ukraine, escalade