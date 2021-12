https://fr.sputniknews.com/20211207/poutine-et-biden-sentretiennent-en-sommet-virtuel-1053830790.html

En direct: Poutine et Biden s’entretiennent en sommet virtuel

En direct: Poutine et Biden s’entretiennent en sommet virtuel

Dans le contexte de l'escalade autour de la situation en Ukraine, les Présidents russe et américain se réunissent pour un sommet virtuel ce mardi 7 décembre. 07.12.2021, Sputnik France

Après une entrevue à Genève au mois de juin, Vladimir Poutine et Joe Biden tiennent une vidéoconférence afin d'évoquer la crise ukrainienne et d'autres sujets.L’entretien survient sur fond de menaces des États-Unis d’imposer de nouvelles sanctions antirusses à cause des prétendus plans russes d’invasion de l'Ukraine, rejetés par la Russie.Le porte-parole du Kremlin a constaté à l’approche du sommet une "escalade des tensions en Europe" qui "dépasse les bornes". Malgré un mauvais passif du côté américain, Moscou compte établir un dialogue, a souligné Dmitri Peskov.

