"La France est une petite nation" dont "l’existence est en question", déplore Alain Finkielkraut

Interrogé dans l’émission Sans Interdit sur i24NEWS sur l’idée d’un déclin de la France, défendue notamment par Éric Zemmour, le philosophe Alain Finkielkraut l’a liée à la décadence de certaines notions intrinsèques au pays.La France est ainsi "devenue chère" à ce philosophe français issu d’une famille de juifs polonais par le biais d’"un patriotisme de compassion" évoqué par Simone Weil, "c’est-à-dire une tendresse pour une chose fragile, précieuse et vulnérable".Avant de se lancer officiellement dans la campagne présidentielle, Éric Zemmour a à maintes reprises évoqué des sujets tels que l’islamisation de la France, le problème migratoire ou la disparition de la langue, son parti fraîchement inauguré s’intitulant "Reconquête". Alors que l’émission Sans Interdit évoquait le candidat, Alain Finkielkraut a rappelé qu’il se trouvait "dans la liste noire du Monde comme faisant partie des personnalités sur lesquelles Zemmour s’appuie pour légitimer son discours". Et de poursuivre:Ce qui rend la gauche "un peu folle"Abordant en outre la question de l’antisémitisme, Alain Finkielkraut juge que paradoxalement, ce phénomène "lui-même est devenu une modalité de l’antiracisme". Le philosophe retrace alors sa propre expérience, lorsqu’un Gilet jaune l’a traité de "sale sioniste" et lui a demandé de "rentrer à Tel-Aviv"."Il y a deux idéologies aujourd'hui qui rendent la gauche un peu folle, l’antiracisme comme vision du monde qui fait de l’homme blanc le seul coupable de tous les maux de la terre et un certain néo-féminisme", a-t-il soutenu.

