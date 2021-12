https://fr.sputniknews.com/20211207/le-sdf-lyonnais-qui-a-sauve-un-commercant-lors-dun-incendie-veut-il-vraiment-etre-recompense-1053820853.html

Le SDF lyonnais qui a sauvé un commerçant lors d’un incendie, veut-il vraiment être récompensé?

Le SDF lyonnais qui a sauvé un commerçant lors d’un incendie, veut-il vraiment être récompensé?

L’acte héroïque de Fabrice, un SDF qui a secouru un commerçant lors d’un incendie dans son enseigne, devrait être reconnu au niveau officiel, selon une... 07.12.2021, Sputnik France

Le nombre de ceux qui soutiennent une pétition en ligne pour récompenser l’héroïsme du sans-abri lyonnais Fabrice, qui le 29 novembre avait risqué sa vie pour celle d’un propriétaire d’une enseigne en flammes, dépasse 40.000 personnes, relate ce lundi 6 décembre BFM TV.La pétition a été lancée par le rappeur et influenceur lyonnais Ousme Dia le 1er décembre et est adressée au maire de Lyon Grégory Doucet et au préfet du Rhône Pascal Mailhos.Interrogé par BFM TV sur son initiative, l’auteur de la requête explique que de tels actes "héroïques" sont rares et que le courage de Fabrice devrait être mis en valeur et félicité par les autorités de la troisième ville française.La pétition, qui au moment de la finalisation de cet article a recueilli plus de 45.000 signatures, demande notamment que le sans-abri lyonnais soit "reçu par le maire", "décoré par les instances et qu’il puisse bénéficier d’un travail et d’un logement", car son acte "montre que même à la rue on est intégré à la société".Réaction de la mairie de LyonSollicitée par Sputnik, la mairie de Lyon a précisé qu’il y avait bien eu un lien entre Fabrice et les autorités par l’intermédiaire de la maire du Ve arrondissement Nadine Georgel, qui avait rencontré ce monsieur juste après l’événement pour lui proposer une aide, notamment de la nourriture et un logement.Selon la ville de Lyon, cette rencontre avait eu lieu avant le lancement de la pétition."Assez indépendant", Fabrice avait "préféré se tenir à l’écart" de la situation, car il n’est pas "habitué à une médiatisation importante", a expliqué la mairie.Vu que le contact avec le héros avait déjà été établi au niveau du Ve arrondissement de Lyon et pour "préserver l’intimité de cette personne", les autorités de la ville ne prévoient pas de réagir de façon particulière à la pétition d’Ousme Dia.Incendie sans victime grâce à un SDFL’histoire remonte au 29 novembre, quand un important incendie a éclaté dans un immeuble du Vieux Lyon avec une brocante au rez-de-chaussée.C’est un septuagénaire, propriétaire de ce commerce, qui s’est retrouvé piégé par les flammes après la chute de son radiateur à pétrole.Lui-même incapable de sortir de sa boutique, le commerçant a été sauvé par un sans-abri, qui, au moment des faits, faisait la manche au bout de la rue et s’est précipité à son secours en pénétrant dans le magasin en feu.Le SDF, qui s’est présenté ensuite comme Fabrice, a réussi à extraire le brocanteur du bâtiment en le traînant par les pieds.

