Pourquoi Alger réunira-t-il les différentes factions palestiniennes sur son sol?

Dans un entretien à Sputnik, le Dr Riadh Sidaoui analyse les enjeux et les résultats de la visite d’État de Mahmoud Abbas en Algérie. Pour lui, "l’invitation... 07.12.2021, Sputnik France

Depuis le 5 décembre, le Président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas est en visite officielle de trois jours en Algérie. Suite à des entretiens lundi, le Président de la République algérien a annoncé lors d’une conférence de presse "l’organisation prochaine d’une réunion des différentes factions palestiniennes à Alger". Abdelmadjid Tebboune a également fait part de l’octroi d’une aide de 100 millions de dollars à la Palestine ainsi que de 300 bourses à des étudiants palestiniens pour rejoindre les universités algériennes.Lors d’un point presse tenu dimanche à Alger, le chef de la diplomatie palestinienne a expliqué que cette visite a principalement pour but la préparation du prochain sommet de la Ligue des États arabes qui se tiendra le 22 mars 2022 à Alger.Dans le contexte de la dégradation des relations algéro-marocaines depuis l’accord de normalisation de celles entre le royaume chérifien et l’État hébreu, quelle lecture politique faire de cette rencontre et de l’annonce de recevoir les factions palestiniennes? Cette rencontre des différentes factions palestiniennes à Alger est-elle la réponse algérienne à l’accord sécuritaire et de défense entre Rabat et Tel-Aviv? Quels enjeux géopolitiques et géostratégiques se cachent derrière ce ballet diplomatique?Que se passe-t-il au Moyen-Orient?Pour le Dr Sidaoui, afin de pouvoir lire la stratégie israélienne au Maghreb, "il faut également tenir compte de ce qui se passe au Moyen-Orient et au Proche-Orient, là où se trouvent les intérêts vitaux directs de l’État hébreu".Et d’expliquer que "depuis la rencontre, qualifiée de Yalta II, entre le Président Poutine et son homologue américain le 16 juin à Genève, une autre dynamique prend place d’une façon de plus en plus claire en Syrie, en Irak et au Liban. En effet, le 13 septembre, Bachar el-Assad s’est rendu à Moscou où il a été reçu par Vladimir Poutine, qui a sévèrement critiqué la présence d’armées étrangères sur le sol syrien, sans l’accord ni de l’Onu ni du gouvernement du pays et en totale contradiction avec le droit international. Dans une déclaration à RT Arabic, le ministre adjoint des Affaires étrangères russe Sergueï Ryabkov a commenté les résultats de la rencontre Poutine-el-Assad, informant que la Russie exige la libération de la totalité du territoire syrien de toutes les forces étrangères qui y stationnent illégalement. Il a essentiellement pointé les forces américaines, qui selon lui cherchent à diviser le pays, mais nous pouvons également ajouter l’armée israélienne dans le Golan occupé, l’armée turque dans le nord de la Syrie et les djihadistes amassés à Idlib".Que risque Israël au Moyen-Orient?Dans ce contexte, Riadh Sidaoui explique que "l’État hébreu, qui cherche à entamer l’exploitation du gaz et du pétrole offshore découvert en Méditerranée orientale, a besoin de délimiter ses frontières avec tous ses voisins, notamment le Liban, où il a un autre ennemi juré qui est le mouvement chiite Hezbollah".Alors que les négociations sur le nucléaire iranien reprennent petit à petit, le Dr Sidaoui juge que "Téhéran qui se trouve dans une position de force, fait augmenter les enchères en refusant de reprendre les pourparlers avant la levée de toutes les sanctions occidentales et la garantie de son droit à l’utilisation du nucléaire à des fins civiles. À cet effet, Israël reprend sa rhétorique habituelle quant à une possible attaque des sites nucléaires iraniens par son aviation. Or, si Tsahal n’a jamais commis la moindre action militaire contre l’Iran, c’est parce qu’elle n’en a tout simplement pas les moyens, en plus des contraintes tactiques liées aux 1.500 kilomètres qui séparent les deux pays. Ainsi, sans l’aide américaine ou britannique, le risque d’une défaite cuisante est plus que probable".Que peut faire Israël au Maghreb?À ce stade de l’analyse, l’expert estime que "l’armée israélienne, qui a de faibles moyens de projection à l’extérieur de son territoire, ne peut en aucun cas, sauf à commettre une folie, penser à déployer des forces au Maroc. En effet, les enjeux pour sa propre sécurité nationale face à l’Iran et au Hezbollah, au Moyen-Orient, l’obligent à maintenir ses forces stratégiques sur place".En revanche, "le risque de voir l’Iran avoir la main sur le détroit de Bab el-Mandeb forcerait l’État hébreu à penser à avoir un certain contrôle sur le détroit de Gibraltar afin de garder l’accès sur l’océan Atlantique via la Méditerranée, ce qui explique l’annonce de la construction d’une base militaire israélo-marocaine près de l’enclave espagnole de Melilla, dans le nord du Maroc"."Un sursaut de sagesse est nécessaire!"Le Maroc et l’Algérie, actuellement dans une impasse géopolitique et diplomatique, pénalisent leur économie et leur peuple, notamment les jeunes, "à cause des conséquences néfastes de cette situation sur la stabilité de toute la région du Maghreb", affirme le spécialiste, rappelant que des "études de la Banque mondiale ont montré que si le potentiel des deux pays avait été exploité, le PIB par habitant entre 2005 et 2015 serait de 34% du côté algérien, et de 27% du côté marocain"."Ce bras de fer historique doit être surmonté par les autorités des deux pays pour créer une coopération économique, sécuritaire et de défense, pour dynamiser le développement de toute cette région qui dispose d’un fort potentiel", avancent-ils, considérant qu’"un sursaut de sagesse est nécessaire".

