Le Kremlin déplore une "escalade des tensions en Europe" à la veille du sommet Biden-Poutine

Interrogé par la presse en prévision du sommet en visioconférence de ce mardi soir entre Vladimir Poutine et Joe Biden, le porte-parole du Kremlin a déploré... 07.12.2021, Sputnik France

En prévision du sommet que les Présidents russe et américain tiendront ce mardi soir en visioconférence, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a été interrogé par les journalistes pour savoir quel résultat pourrait être considéré comme positif du point de vue de la partie russe.M.Peskov a signalé que l’escalade des tensions en Europe demandait une discussion spéciale.Il a ajouté que malgré un mauvais passif du côté américain, Moscou compte sur le dialogue."C’est le fondement de l’approche diplomatique du Président Poutine. Il est prêt à une conversation, mais la conversation doit être basée sur le respect mutuel et les partenaires doivent prendre en considération les intérêts et les préoccupations réciproques", a-t-il détaillé.M.Peskov a noté que le Président russe ne se laissait jamais emporter par ses émotions et tenait toujours compte des intérêts nationaux.Une volonté d’améliorer la situation malgré des violences dans la rhétoriqueSelon lui, Moscou n’attend aucune percée et considère le prochain sommet comme une conversation de travail dans une période difficile. Néanmoins, les deux dirigeants sont disposés à améliorer la situation.Les sujets au menu du sommetLes négociations entre Vladimir Poutine et Joe Biden commenceront ce 7 décembre vers 16h, heure de Paris. Elles ne seront pas retransmises en direct, mais les journalistes verront leurs premières séquences.Les deux Présidents auront au menu les relations bilatérales, la situation autour de l’Ukraine, la progression de l’Otan vers les frontières russes et l’initiative de Vladimir Poutine sur les garanties de sécurité.Le conseiller du Président russe, Iouri Ouchakov, avait précédemment noté que l’entretien pourrait porter sur la situation en Afghanistan, en Iran et en Libye. La conversation sera "assez circonstanciée", mais aucune déclaration conjointe n’est envisagée pour l’heure à son issue.

