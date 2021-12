https://fr.sputniknews.com/20211208/en-toute-souverainete-pourquoi-lalgerie-veut-elle-un-autre-accord-dassociation-avec-lue-1053850393.html

"En toute souveraineté", pourquoi l'Algérie veut-elle un autre accord d'association avec l'UE?

"En toute souveraineté", pourquoi l’Algérie veut-elle un autre accord d’association avec l’UE?

Dans un entretien à Sputnik, le Dr Benyahia explique les raisons qui poussent les autorités algériennes à bloquer la mise en œuvre de la zone de libre-échange... 08.12.2021

Lors d'un rendez-vous avec des représentants de la presse nationale diffusé vendredi 26 novembre, le Président algérien a affirmé qu’il envisageait de demander la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne. Pour lui, il est impératif de permettre à l'Algérie de bénéficier des exonérations douanières que prévoit cet accord, de façon à conforter son économie et à renforcer sa production et ses exportations.Par ailleurs, l’ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, Tomas Eckert, a confié le 7 décembre à l’hebdomadaire El Khabar El Siassi que sa représentation n’a aucune idée du contenu de l’éventuelle révision évoquée par le chef de l’État. "Nous n’avons pas reçu, pour l’heure, de proposition officielle détaillée sur la révision de l’accord d’association de la part du gouvernement algérien. Certes, il faut revoir l’accord d’association, mais avec une vision claire de ce que nous voulons réellement. Voulons-nous une révision totale de l’accord d’association? Voulons-nous revoir quelques aspects de l’accord? Et si c’était le cas, quels seraient ces aspects?", interroge-t-il.Quel est le bilan pour les deux parties de cet accord entré en vigueur depuis 2005? Pourquoi le Président algérien juge nécessaire de le revoir "de fond en comble, clause par clause"? Quelle est la vision du gouvernement concernant cette révision à même de l’accorder avec le plan de développement économique et industriel promu par le gouvernement? En cas d’échec des négociations avec l’UE, quelles pourraient être les options de rechange dont disposerait Alger?"Il faudrait suspendre son application""L’actuel accord d’association avec l’UE a été signé en 2002 par feu Abdelaziz Bouteflika qui lui a accordé tous les privilèges au détriment de l’intérêt national dans le seul but de préserver son pouvoir aussi longtemps que possible", affirme le Dr Benyahia, soulignant que "les Européens ont profité de cette situation pour imposer à l’Algérie l’importation de produits industriels et agricoles d’Europe en contrepartie de l’achat de ses hydrocarbures, notamment le gaz".Et d’exposer qu’"entre 2005, date d’entrée en vigueur de l’accord, et 2019, l’Algérie a importé pour plus de 283 milliards d’euros des États de l’UE, dont la France, premier pays bénéficiaire avec 25% du total des importations, puis l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Ces quatre pays totalisent à eux seuls plus de 70% des exportations européennes de biens finis ou semi-finis vers l’Algérie. Durant la même période, cette dernière n’a exporté qu’un peu plus de 13 milliards d’euros de produits pétrochimiques vers l’UE, creusant le déficit abyssal de la balance commerciale qui s’établit à environ 270 milliards d’euros".Avec qui négocier et comment?Dans ce contexte, l’expert souligne que "dans l’état où se trouve l’économie algérienne, notamment son industrie, l’Algérie, qui n’a aucun moyen de peser face à ce bloc géopolitique et géoéconomique européen formé de 27 pays, a tout intérêt non seulement à refuser l’entrée en vigueur de la ZLE, mais aussi à carrément renégocier un autre accord. Mais avant ça, il faudrait suspendre immédiatement l’application de l’actuel accord, avant d’entamer le processus des négociations qui risquent d’être longues et très coûteuses. En cas de refus de la part de l’UE, dans les conditions actuelles, l’Algérie devrait appliquer l’article 107 de l’accord, qui lui donne la possibilité de le rompre et d’en sortir définitivement".Vers une stratégie industrielle nationale d’envergureEnfin, le Dr Benyahia estime que "bloquer, annuler ou renégocier les accords d’association ou de libre-échange avec l’Union européenne ne servirait à rien si ce n’est pas accompagné en parallèle par la mise en place d’une vraie stratégie de développement industriel national à marche forcée, chose qui fait cruellement défaut à l’économie algérienne depuis près de 30 ans. La suspension ou la réduction de l’importation de produits finis ou semi-finis si elle n’est pas remplacée par la production nationale peut créer une grave inflation qui serait suivie de troubles sociaux pouvant éprouver sévèrement la sécurité nationale"."Les pays du Maghreb pourraient coopérer dans tous ces projets en mettant en synergie leurs moyens matériels et humains", ajoute-t-il. Et de conclure: "Tous les pays du Sahel, en plus de l’Égypte, du Soudan, du Rwanda, de l’Afrique du Sud et du Nigéria pourraient également s’y associer. Pour que ça se réaliser, il faudrait trouver des solutions aux différents politiques entre les pays de la région en mettant l’intérêt des peuples au-dessus de toute autre considération".

