https://fr.sputniknews.com/20211208/la-flambee-du-prix-du-gaz-pourrait-reduire-en-cendres-la-verrerie-dart-a-murano--temoignages-1053851322.html

La flambée du prix du gaz pourrait réduire en cendres la verrerie d’art à Murano – témoignages

La flambée du prix du gaz pourrait réduire en cendres la verrerie d’art à Murano – témoignages

À Murano, face à des prix record du gaz, les verriers sont forcés d’éteindre leurs fours. C’est le cas de la verrerie Effetre: "Les factures de gaz sont... 08.12.2021, Sputnik France

2021-12-08T19:49+0100

2021-12-08T19:49+0100

2021-12-08T19:50+0100

international

venise

liste du patrimoine mondial de l'unesco

verre

prix du gaz

international

italie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053851122_0:230:2016:1364_1920x0_80_0_0_2642e751efeb6728f1359e78dcec97d0.jpg

Murano, île emblématique de la lagune, brille de toutes les couleurs du célèbre verre vénitien. Pour combien de temps? Depuis deux mois, un air arctique souffle dans les fabriques: le prix du gaz, matière première indispensable pour transformer le sable en millefiori et lattimo, flambe.Résultat: 12 fours sur les 14 de la verrerie Effetre sont actuellement à l’arrêt, déplore Cristiano Ferro, propriétaire avec son frère Ivano de l’entreprise. Il précise à Sputnik qu’en attendant de trouver une solution, l’entreprise a également mis deux tiers du personnel au chômage technique.Mais en octobre, une mauvaise surprise attendait l’entreprise: l’habituelle facture de 40.000 euros a bondi à 170.000 euros. Soit une augmentation de 360 %! Une somme non négligeable, car la verrerie Effetre utilise entre 100 et 150.000 m3 de cette matière première pour produire des cannes en verre, transformées par la suite.Toute la filière verrière menacée"C’est un chiffre avec lequel on ne s’en sort plus", souligne le propriétaire. Et, visiblement, les perspectives ne sont pas radieuses: le gaz était à 95 centimes en octobre et 88 centimes en novembre et "probablement, en décembre il pourrait dépasser un euro par m3".Des courriers sont partis pour demander "une subvention de la part de la région de Vénétie". Si la subvention est accordée, cela "permettrait de tenir deux ou trois mois". "Après quoi, soit l’État italien intervient, soit le prix du gaz baisse", suppose Signor Ferro.Le problème est non seulement qu’avec l’augmentation du prix du gaz, "les prix des produits augmenteront de 30 à 40 %". Elle menace aussi la production vénitienne sur le marché extérieur, passablement fragilisée par la concurrence avec la Chine.On retrouve les mêmes inquiétudes dans les rues étroites de Venise, où les vitrines croulent sous les objets en verre. Une manne pour les touristes, plus préoccupés par le prix abordable d’un souvenir (souvent importé) que par la survie de la tradition vénitienne ancestrale."Patrimoine de l’humanité" en périlMarisa Convento est créatrice de bijoux d’exception et héritière d’un ancien métier que l’on appelait auparavant "impiraressa", de l’italien "impirar", enfiler. Même si son travail n’est pas directement touché, l’artiste demeure inquiète:Les artisans qui fabriquent et utilisent le verre d’art traditionnel, tel que le millefiori, le fiorato, des perles décorées avec une pâte de verre vénitienne ou avec la feuille d’or, mettent leurs espoirs dans l’État italien ou même dans l’Union européenne. Ils espèrent voir arriver "de l’argent en faveur des usines des verriers de Murano pour les aider à payer le prix actuel du gaz, qui a monté".

https://fr.sputniknews.com/20210911/un-film-francais-decroche-le-lion-dor-de-la-mostra-de-venise-1046124885.html

venise

italie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

venise, liste du patrimoine mondial de l'unesco, verre, prix du gaz, international, italie