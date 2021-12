https://fr.sputniknews.com/20211208/lagresseur-presume-deric-zemmour-mis-en-examen-pour-violences-volontaires-1053854560.html

L'agresseur présumé de Zemmour mis en examen pour violences volontaires

L'agresseur présumé de Zemmour mis en examen pour violences volontaires

L'homme suspecté d'avoir légèrement blessé le candidat d'extrême droite à la présidentielle Een l'empoignant lors de son meeting dimanche en Seine-Saint-Denis... 08.12.2021, Sputnik France

2021-12-08T21:28+0100

2021-12-08T21:28+0100

2021-12-08T21:35+0100

présidentielle 2022

agression

élection présidentielle

eric zemmour

violences

mise en examen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053804469_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95b0670aa1890ec153d338e53e64cc06.jpg

L'agresseur présumé est mis en examen pour "violences volontaires avec ITT (incapacité totale de travail) supérieure à huit jours et placé sous contrôle judiciaire", a indiqué le parquet.Il a également interdiction de quitter le territoire, de détenir ou porter une arme et d'entrer en contact avec la victime, a-t-il précisé.Le mis en cause est accusé d'avoir causé une blessure au poignet du candidat en l'agrippant au milieu de la foule lors de son meeting dimanche à Villepinte (Seine-Saint-Denis), le premier de sa campagne présidentielle.Aussitôt exfiltré, il avait ensuite été interpellé par la police.Dans une procédure parallèle liée à ce rassemblement politique, le parquet de Bobigny a également ouvert une enquête sur les violences commises à l'encontre de militants de SOS Racisme venus protester dans la salle contre le candidat.Ces deux enquêtes distinctes ont été confiées à la sûreté départementale.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

agression, élection présidentielle, eric zemmour, violences, mise en examen